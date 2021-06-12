Cumartesi akşamı Fox TV'de ekrana gelen Savaşçı dizisi 109. bölümüyle final yapıyor. Dizinin son bölümün kaçırmak istemeyenler için haberimizde Savaşçı 109. bölüm final full, tek parça izle | FOX TV Savaşçı 109. bölüm final canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SAVAŞÇI 109. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV SAVAÇI 109. BÖLÜM CANLI İZLE

Kılıç Timi terörist elebaşı Şiyar’ı ele geçirip, etkisiz hale getirirken halen ameliyatı süren Astsubay İlyas Karaca’nın kalbi durmuştur. Her şeyi gören Gökçen hemşire şok içinde, Ayça’ya bunu nasıl söyleyeceğini düşünürken hastaneye gelen beklenmedik ziyaretçi, herkesi şaşkına çevirir.

Bu arada hiç zaman kaybetmek istemeyen Kopuz Albay, Çakal ve Artin’in bölgeden kaçmalarını engellemek için yaptığı planı hemen devreye sokar. Kapana kısılan ikili, çaresizlik içinde bölücü örgütten destek alsalar da dağdaki zorlu yaşam koşulları onları psikolojik olarak yıldırır ve Kopuz Albay’ın beklediği ilk hatayı yaparlar. Kopuz Albay Kılıç Timi’ni acil harekete geçirirken, Çakal ve Artin de son kozlarını oynamaktan geri durmazlar. Ancak ellerine geçen fırsatla kurtulacaklarını sanan ikili için işler pek yolunda gitmez. Çünkü onları ortadan kaldırmaya kararlı olan Kılıç Timi’nin canı pahasına da olsa vazgeçmeye hiç niyeti yoktur...

SAVAŞÇI 109. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV SAVAÇI 109. BÖLÜM CANLI İZLE