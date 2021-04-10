Savaşçı 5. sezon 1 bölüm tek parça full izle | Savaşçı 100.bölüm izleŞüpheli araçtan izinsiz toplanması yasak olan 30 kilogram orkide yumrusu ele geçirildiBeyoğlu'ndaki gece kulübe dönüşen kafeye baskın düzenlendiKale direğinin altında kalan çocuğun görüntüleri ortaya çıktıBakanlık bildiriyi sundu! 40 mesleğe Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı getirildiMudanya'da ev kadınları tasarladıklarını satarak aile bütçesine katkı sağlıyorBalıkesir’de gerçekleşen huzur operasyonlarında 8 kişi yakalandıApartman görevlisinden örnek hareket: Doğa kirlenmesin diye 7 yıldır çöpleri ayırarak topluyorAlaçam tütün alımına başladıBağcılar geleneksel Türk okçuluğu kursu veriyor
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Savaşçı 5. sezon 1 bölüm tek parça full izle | Savaşçı 100.bölüm izle

Savaşçı 5. sezon 1 bölüm tek parça full izle | Savaşçı 100.bölüm izle

Savaşçı dizisi uzun bir aranın ardından 5. sezonuyla seyirci karşısına çıktı.100'üncü bölümü ekranlara gelen dizinin bölümünü izlemek isteyenler Savaşçı 5. sezon 1 bölüm tek parça full izle |Savaşçı 100.bölüm izle başlığıyla aramalarda bulunuyor.

Savaşçı 5. sezon 1 bölüm tek parça full izle | Savaşçı 100.bölüm izle

Fox TV'nin iddialı dizisi Savaştı dün akşam 5. sezonun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkac. Değişen oyuncu kadrosu ile izleyiciyi heyecanlandıran dizi şimdiden ilgi odağı oldu. 

SAVAŞÇI 5. SEZON 1 BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE | SAVAŞÇI 100.BÖLÜM İZLE

Silah arkadaşlarını şehit eden teröristin peşine düşen Kılıç Timi, yaptığı operasyonla fitili ateşler ve olayların seyri hiç beklenmedik şekilde gelişir.

Savaşçı 5. sezon 1 bölüm tek parça full izle | Savaşçı 100.bölüm izle

Savaşçı 5. sezon 1 bölüm canlı izle| Savaşçı 100. bölüm Fox TV canlı izle

Bu arada Türk Özel Kuvvetleri’nin en önemli subaylarından Albay Oktay Göktürk’le ilgili önemli bir haber karargaha bomba gibi düşer. General Ahmet Kutalmış, Albay İbrahim Kopuz ve Kılıç Timi gelen bu istihbarata inanmakta güçlük çekse de, sonrasında gelişen olaylar kafaları daha da karıştırır.

Savaşçı 5. sezon 1 bölüm canlı izle| Savaşçı 100. bölüm Fox TV canlı izle

Gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Kopuz Albay, Kılıç Timi’ni Yüzbaşı Haydar Bozkurt komutasında hemen harekete geçirir.

Savaşçı 5. sezon 1 bölüm canlı izle| Savaşçı 100. bölüm Fox TV canlı izle

Ancak hedefleri Türk Devletleri’ni birbirine düşürmek olan terör odakları, hazırladıkları şeytani planı çoktan devreye sokmuştur. Şimdi Kılıç Timi, ölümcül bir tuzağa ilerlerken, bir kez daha kılıcın keskin ucunda yürüyecektir.

Savaşçı 5. sezon 1 bölüm canlı izle| Savaşçı 100. bölüm Fox TV canlı izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT