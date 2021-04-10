Fox TV'nin iddialı dizisi Savaştı dün akşam 5. sezonun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkac. Değişen oyuncu kadrosu ile izleyiciyi heyecanlandıran dizi şimdiden ilgi odağı oldu.

SAVAŞÇI 5. SEZON 1 BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE | SAVAŞÇI 100.BÖLÜM İZLE

Silah arkadaşlarını şehit eden teröristin peşine düşen Kılıç Timi, yaptığı operasyonla fitili ateşler ve olayların seyri hiç beklenmedik şekilde gelişir.

Savaşçı 5. sezon 1 bölüm tek parça full izle | Savaşçı 100.bölüm izle

Bu arada Türk Özel Kuvvetleri’nin en önemli subaylarından Albay Oktay Göktürk’le ilgili önemli bir haber karargaha bomba gibi düşer. General Ahmet Kutalmış, Albay İbrahim Kopuz ve Kılıç Timi gelen bu istihbarata inanmakta güçlük çekse de, sonrasında gelişen olaylar kafaları daha da karıştırır.

Gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Kopuz Albay, Kılıç Timi’ni Yüzbaşı Haydar Bozkurt komutasında hemen harekete geçirir.

Ancak hedefleri Türk Devletleri’ni birbirine düşürmek olan terör odakları, hazırladıkları şeytani planı çoktan devreye sokmuştur. Şimdi Kılıç Timi, ölümcül bir tuzağa ilerlerken, bir kez daha kılıcın keskin ucunda yürüyecektir.