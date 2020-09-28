Saldırıya uğrayan sağlık çalışanı taburcu olduSavaşçı 99. bölüm full izle Fox TV | Savaşçı son bölüm | 100. bölüm fragmanıAB'den 87,4 milyar avroluk Kovid-19 desteğiErmenistan, Terter veAğdam'da sivilleri hedef alıyorErmenistan askeri gücü nedir?Ermenistan nerede? Ermenistan konumu ve nüfusuYozgat Kaymakamı Demirel hayat kurtardıŞişli'deki patlamada kaçan şüpheliler kameralara yakalandıKuzularla koronavirüs mesajıNusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! Nusret'e twerk yapan kadın izle
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Savaşçı 99. bölüm full izle Fox TV | Savaşçı son bölüm | 100. bölüm fragmanı

Savaşçı 99. bölüm full izle Fox TV | Savaşçı son bölüm | 100. bölüm fragmanı

Savaşçı 99. bölüm ile Pazar akşamı FOX TV'de izleyicilerin beğenisine sunuldu. Savaşçı dizisi 99. yeni bölümünde Kopuz Albay’ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin’in adamları tarafından vuruldu. İşte Savaşçı 99. bölüm izleme linki ve 100. bölüm fragmanı haberimizde..

Savaşçı 99. bölüm full izle Fox TV | Savaşçı son bölüm | 100. bölüm fragmanı

Savaşçı 99. bölüm ile yine izleyicileri ekranları başına kilitledi. Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Savaşçı'da yine heyecan dolu bir bölüm yaşandı. Peki Savaşçı 99. bölümde neler yaşandı? Savaşçı son bölüm izleme linki ve 100. bölüm fragmanı haberimizde...

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT