Savaşçı 99. bölüm full izle Fox TV | Savaşçı son bölüm | 100. bölüm fragmanı
Savaşçı 99. bölüm ile Pazar akşamı FOX TV'de izleyicilerin beğenisine sunuldu. Savaşçı dizisi 99. yeni bölümünde Kopuz Albay’ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin’in adamları tarafından vuruldu. İşte Savaşçı 99. bölüm izleme linki ve 100. bölüm fragmanı haberimizde..
Savaşçı 99. bölüm ile yine izleyicileri ekranları başına kilitledi. Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Savaşçı'da yine heyecan dolu bir bölüm yaşandı. Peki Savaşçı 99. bölümde neler yaşandı? Savaşçı son bölüm izleme linki ve 100. bölüm fragmanı haberimizde...