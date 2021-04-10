Savaşçı Akkız Bozkurt kimdir? Sorusu arama motorlarında sık sık araştırılıyor. İşte Akkız Bozkurt'un biyografisi...

SAVAŞÇI AKKIZ BOZKURT KİMDİR?

Yüzbaşı Haydar Bozkurt’un annesi. Akkız 58-60 yaşlarında bir Yörük kadını. Mersin’in Mut İlçesi, Karacaoğlan köyünde yaşıyor. Haydar’ın dünyada korktuğu tek insan. Akkız’ın lafı üzerine ne o, ne de kardeşi Hüseyin bir şey söyleyebilir. Akkız; güçlü, dirayetli, dominant, mücadeleci, dediğim dedik bir kadın ama kesinlikle itici değil. Tatlı sert, sevimli bir tavrı var. Doğru bildiği şeyi sakınmadan söyler. Haksızlığa tahammülü yok. İki oğlunu da vatan, millet bilinciyle yetiştirmiş. Haydar asker olduğu için övünür. Sorsanız Haydar’ı asker olması için doğurmuştur zaten. Genç yaşta dul kalmış, iki oğlunu bugünlere getirmiştir. Haydar’ın karısı Gökçen’i çok sever.

ZERRİN SÜMER KİMDİR?

Zerrin Sümer, 1945 yılında İzmir, Bergama’da doğmuştur. İlkokul ve ortaokulu Bergama’da okudu. Ortaokul yıllarında Bergama Halk Eğitim Merkezi’nde sahneye çıkarak Tiyatro hayatına başladı.

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Zerrin Sümer kimdir? Nereli, kaç yaşındadır?