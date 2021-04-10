Savaşçı Albay Oktay Göktürk kimdir? Sorusu izleyici tarafından sıkça araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

SAVAŞÇI ALBAY OKTAY GÖKTÜRK KİMDİR?

Kara Harp Okulu’nu bitirmiş, gözü pek, zeki, kararlı, cesur, vatansever bir subay. Genelde sağduyulu bir karakter olsa da söz konusu vatan olduğunda her türlü çılgınlığı yapabilecek kadar da gözü kara. Göktürk Albay evli, 14 yaşında bir kızı var, eşi ev hanımı. Kuleli’de öğrenciyken Albay İbrahim Kopuz’la birlikte Turan Ordusu’nu bir gün kuracaklarının hayallerini kurmuşlar. Şu an ise Türkiye’de oluşturulan Turan Ordusu'nun Orta Asya ayağının koordinasyon görevini ve bu konuyla ilgili askeri istihbarat işlerini yürütüyor.

TAMER KARADAĞLI KİMDİR?

Savaşçı dizisinde Albay Oktay karakterine hayat veren ünlü oyuncu ise Tamer Karadağlı'dır. Tamer Karadağlı, 24 Mayıs 1967 tarihinde genç bir anne babanın ilk evladı olarak Ankara’da doğdu. Aslen Azeri kökenli Kars Sarıkamışlıdır.

Tamer Karadağlı'nın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Tamer Karadağlı Kimdir?