Sevilen dizi Savaşçı'nın oyuncu kadrosunda gerçekleşen köklü değişikliğin ardından oyuncuları araştırma konusu oldu. Peki Savaşçı Astsubay Çavuş Görkem İlbeyli kimdir? İşte ayrıntılar...

ASTSUBAY ÇAVUŞ GÖRKEM İLBEYLİ KİMDİR?

Kastamonu’nun Araç ilçesinde doğmuş. Annesi ve babası o lise yıllarındayken ölmüş, tek yakını öğretmen ablası. Görkem her konuda iddiaya girebilir. Çekişmeyi sever. Zeki, yetenekli yiğit bir asker. Kondisyonuna çok dikkat eder. Futbol ve basketbol mümkün olduğunca kaçırmaz.

EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?

Savaşçı dizisinde Astsubay Çavuş Görkem karakterine hayat veren genç oyuncu Ekin Mert Daymaz'dır. Ekin Mert Daymaz, 2 Aralık 1990 tarihinde Hollanda’da doğmuştur. Hollanda’da doğmuş olmasına rağmen çok uzun süre orada kalmamış ve İstanbul’da Çatalca’da büyümüştür.

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Ekin Mert Daymaz Kimdir, Nereli?