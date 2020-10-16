FOX TV ekranlarında pazar akşamı yayınlanan başrollerini Berk Oktay, Sarp Levendoğlu ve Murat Serezli'nin paylaştığı Savaşçı dizisinin devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizlikler sürüyor. Pandemi sonrası diziye ara verilirken salgın öncesi çekilen 3 bölüm ekranlara gelmiş. Seyircisinden tam not almıştı. Dizinin 99. bölümünün ardından 100.bölümününün yayınlanması beklerken yeni bölüm yayınlanmadı. Bunun üzerine Savaşçı bitti mi? Neden yayınlanmıyor? Hangi güne alındı 2020? Neden oynamıyor? Neden çıkmıyor? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte merak ettiğiniz soruların cevapları...

SAVAŞÇI BİTTİ Mİ?

Dizinin bittiğine dair FOX TV ve yapım şirketi Limon Film'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Dizinin başrol oyuncusu Berk Oktay, Instagram hesabından yaptığı açıklamada dizinin belirsizlik sürecinde olduğunu ifade ederek topu yapım şirketi ve kanala atmıştı. Berk Oktay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İzleyicilerimizden gelen yoğun, haklı sorular üzerine bizlere 99 bölüm boyunca zirvede tutan seyircimize saygımdan dolayı bir açıklama yapma gereği duydum. Savaşçı adlı dizimiz biz oyuncularında boyunu aşan bazı durumlardan dolayı bir belirsizlik sürecinde. Kendi adıma ve tüm oyuncu arkadaşlarım adına her birimizin elimizi koyduğumuzu ve sizlerle dizimizi buluşturmak için bizlerinde sabırsızlandığını söylemek isterim. Verdiğiniz destek, sabır ve hoşgörünüz için teşekkür ederim... Saygılar."

SAVAŞÇI NEDEN YAYINLANMIYOR? SAVAŞÇI DİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Savaşçı dizisi pandemi öncesi çekilen 3 bölümünün yayınlanmasının ardından yeni bölümler çekilmediği için dizi yayınlanmıyor. Pazar günleri FOX TV'de ekranlara gelen dizinin yerine Öğretmen dizisi seyirci ile buluşuyor.

HANGİ GÜNE ALINDI 2020? NEDEN OYNAMIYOR?

Savaşçı dizisi FOX TV ekranlarında seyircisi ile buluşmuştu. Dizi Pazar günleri ekranlara geliyordu, dizinin yayınlanma günü değişmedi ancak yeni bölümler çekilmediği için dizi yayımlanmıyor. Ayrıca dizi FOX TV'nin internet sitesinden de kaldırıldı.

NEDEN ÇIKMIYOR?

Savaşçı dizisinin yapımcısı Limon Film ile oyuncular henüz anlaşma sağlamış değil. Bu nedenle dizinin çekimleri yapılmıyor. Oyuncular ile yapım şirketi arasındaki sorun çözüldüğü anda dizinin çekimlerinin yeniden başlaması ve ekranlara gelmesi bekleniyor.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kopuz Albay’ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin’in adamları tarafından vurulur. Şok olan Kopuz Albay, ciddi şekilde yaralanan Kagan’ı savaşırken ateş çemberinden çıkarmak için çareler tasarlar. Ancak bu o kadar kolay olmayacak. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan uyguladı.

Savaşçı bugün var mı? Hangi kanalda 2020? Hangi gün oynuyor? Neden yok?

Yörük Haydar ve Kılıç timi üyeleri Kopuz Albay ve Kağan Kaptan’ı kurtarmak için her şeyi riske attı ve hemen harekete geçmek istiyor. Ancak Kutalmış Paşa, önce takımın bu isteğine karşı çıktı, ancak daha sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırttı. Gerilim giderek artarken, Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için çok az zaman kaldı.

SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCULARI

Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok),

Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz),

Sarp Levendoğlu (Yüzbaşı Haydar Bozkurt),

Gaye Turgut Evin (Teğmen Çiğdem Ülgen),

Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez),

Ali Tarık Fındık (Astsubay Çavuş İlyas Karaca),

Sertan Erkaçan (Üsteğmen Fazıl Batur Gökbudak),

Serhat Nalbantoğlu (General),

Ersin Olgaç (Doğan Bayındır),

Nazan Diper (Selver Bozok),

Ogeday Girişken (Astsubay Çavuş Demir Döğer),

Anıl Altınöz (Merlin),

Serkan Kuru (Astsubay Başçavuş Ali Çekiç),

Şahverdi Ali Eren (Seyfi),

Esma Soysal (Başak),

Bahadır Buyruk (Astsubay Çavuş İlhan Yazır),

Yiğit Anıl Dinkçi (General Emir Astsubay),

Melih Akdemir (Ersin),

Eylül Toros (Burcu Hemşire),

Elit Andaç Çam (Gökçen),

Belma Mamati (Esin Kutalmış),

Zerrin Sümer (Akkız Bozkurt),

Alp Öyken (Emekli General Mehmet Arif Kırlangıç).

Savaşçı Çiğdem teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin kimdir? Kaç yaşında? Nereli?