FOX TV ekranlarında pazar akşamı yayınlanan başrollerini Sarp Levendoğlu ve Murat Serezli'nin paylaştığı Savaşçı dizisinin devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizlikler sürüyor. Pandemi sonrası diziye ara verilirken salgın öncesi çekilen 3 bölüm ekranlara gelmiş. Seyircisinden tam not almıştı. Dizinin 99. bölümünün ardından 100.bölümününün yayınlanması beklerken yeni bölüm yayınlanmadı. Bunun üzerine Savaşçı bitti mi? Neden yayınlanmıyor? Hangi güne alındı 2021? Neden oynamıyor? Neden çıkmıyor? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte merak ettiğiniz soruların cevapları...

SAVAŞÇI BİTTİ Mİ?

Savaşçı dizisinin 5.sezonu ile ekranlara geleceği ve bitmeyeceği ifade edildi. Yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Osman Taşçı ve Eray Koçak’ın oturduğu, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı “Savaşçı”nın yeni sezon çekimleri önümüzdeki hafta itibarıyla Eskişehir’de başlıyor, Kılıç Timi geri dönüyor. Dizinin Şubat ayında yeniden ekranlara gelmesi bekleniyor.

SAVAŞÇI NEDEN YAYINLANMIYOR? SAVAŞÇI DİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Savaşçı dizisi pandemi öncesi çekilen 3 bölümünün yayınlanmasının ardından yeni bölümler çekilmediği için dizi yayınlanmıyor. Pazar günleri FOX TV'de ekranlara gelen dizinin yerine Öğretmen dizisi seyirci ile buluşmuş. Bu dizinin de final yapmasının ardından Kefaret dizisi izleyici ile buluşmuştu.

HANGİ GÜNE ALINDI 2021? NEDEN OYNAMIYOR?

Savaşçı dizisi FOX TV ekranlarında seyircisi ile buluşmuştu. Dizi Pazar günleri ekranlara geliyordu, dizinin yayınlanma günü değişmedi ancak yeni bölümler çekilmediği için dizi yayımlanmıyordu ve FOX TV'nin internet sitesinden de kaldırılmıştı. Dizinin 5.sezonunun yeniden başlayacağı ifade edildi. Öte yandan kanalın internet sitesinde dizinin yeni sezonun başlayacağı da duyuruldu.

NEDEN ÇIKMIYOR?

Savaşçı dizisinin yapımcısı Limon Film ile oyuncular arasında sorunlar yaşanmıştı. Ancak dizinin yapım şirketi yeni oyuncularla yola devam etme kararı aldı ve çok sayıda yeni oyuncu kadroya katıldı. Dizi 14 Ocak Perşembe günü yeni sezon çekimleri için sete çıkacak.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kopuz Albay’ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin’in adamları tarafından vurulur. Şok olan Kopuz Albay, ciddi şekilde yaralanan Kagan’ı savaşırken ateş çemberinden çıkarmak için çareler tasarlar. Ancak bu o kadar kolay olmayacak. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan uyguladı.

Savaşçı bugün var mı? Hangi kanalda 2020? Hangi gün oynuyor? Neden yok?

Yörük Haydar ve Kılıç timi üyeleri Kopuz Albay ve Kağan Kaptan’ı kurtarmak için her şeyi riske attı ve hemen harekete geçmek istiyor. Ancak Kutalmış Paşa, önce takımın bu isteğine karşı çıktı, ancak daha sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırttı. Gerilim giderek artarken, Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için çok az zaman kaldı.

SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerini Sarp Levendoğlu ile Murat Serezli’nin paylaştığı dizinin kadrosuna; Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Güneş Zavrak ve Ediz Hun gibi birbirinden başarılı isimler katıldı.

Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör ve Alp Öyken ile Zerrin Sümer’in de kadrosunda bulunduğu dizi için geri sayım son hız devam ediyor.