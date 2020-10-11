Bir Özel Kuvvetler Timinin yaşadığı olayları anlatan Savaşçı dizinin 99.bölümünün yayınlanmasının ardından dizinin yeni bölümleri yayınlanmadı. Dizinin hayranları da internet arama motorlarında dizi hakkında bilgi sahibi olmak için Savaşçı bugün var mı? Hangi kanalda 2020? Hangi gün oynuyor? Neden yok? sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte detaylar...

SAVAŞÇI BUGÜN VAR MI?

FOX TV'nin 11 Ekim Pazar gününe ilişkin yayın akışında Savaşçı dizisine yer verilmedi. Savaşçı dizisinin yerine bugün saat 20.00'den itibaren Öğretmen dizisi ekranlara gelecek.

SAVAŞÇI HANGİ KANALDA OYNUYOR 2020? HANGİ GÜN OYNUYOR?

Savaşçı dizisi FOX TV ekranlarında her pazar günü saat 20.00'dan itibaren önce özet, ardından da yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyordu. Dizinin 99'uncu bölümünün ardından yeni bölümü yayınlanmadı.

NEDEN YOK?

Savaşçı dizisinin koronavirüs pandemi öncesi çekilen 3 bölümü sırasıyla TV'de yayınlanmış ve reytinglerde başarı elde etmişti. Dizinin 99.bölümünün ardından 100.bölümün ekranlara gelmesi beklenirken yeni bölüm yayınlanmadı. Bunun nedeni olarak Limon Film ile oyuncular arasındaki ücret anlaşmazlığının olduğu ifade ediliyor. Dizinin bu hafta da yeni bölümü yayınlanmayacak.

BİTTİ Mİ? FİNAL Mİ YAPTI?

Savaşçı dizininin bittiğini artık söyleyebiliriz. FOX TV internet sitesinin diziler kısmında yer alan Savaşçı'nın bilgilerini kanalın internet sitesinden kaldırdı. Dizi final yapmadı ancak bu şekilde yarıda kaldığı söylenebilir. Dizinin final yapması beklenmiyor.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kopuz Albay’ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin’in adamları tarafından vurulur. Şok olan Kopuz Albay, ciddi şekilde yaralanan Kagan’ı savaşırken ateş çemberinden çıkarmak için çareler tasarlar. Ancak bu o kadar kolay olmayacak. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan uyguladı.

Yörük Haydar ve Kılıç timi üyeleri Kopuz Albay ve Kağan Kaptan’ı kurtarmak için her şeyi riske attı ve hemen harekete geçmek istiyor. Ancak Kutalmış Paşa, önce takımın bu isteğine karşı çıktı, ancak daha sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırttı. Gerilim giderek artarken, Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için çok az zaman kaldı.

SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCULARI

Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok),

Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz),

Sarp Levendoğlu (Yüzbaşı Haydar Bozkurt),

Gaye Turgut Evin (Teğmen Çiğdem Ülgen),

Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez),

Ali Tarık Fındık (Astsubay Çavuş İlyas Karaca),

Sertan Erkaçan (Üsteğmen Fazıl Batur Gökbudak),

Serhat Nalbantoğlu (General),

Ersin Olgaç (Doğan Bayındır),

Nazan Diper (Selver Bozok),

Ogeday Girişken (Astsubay Çavuş Demir Döğer),

Anıl Altınöz (Merlin),

Serkan Kuru (Astsubay Başçavuş Ali Çekiç),

Şahverdi Ali Eren (Seyfi),

Esma Soysal (Başak),

Bahadır Buyruk (Astsubay Çavuş İlhan Yazır),

Yiğit Anıl Dinkçi (General Emir Astsubay),

Melih Akdemir (Ersin),

Eylül Toros (Burcu Hemşire),

Elit Andaç Çam (Gökçen),

Belma Mamati (Esin Kutalmış),

Zerrin Sümer (Akkız Bozkurt),

Alp Öyken (Emekli General Mehmet Arif Kırlangıç).