Savaşçı Çiğdem teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin kimdir? Savaşçı dizisi ile büyük bir kitleye sahip olan ünlü oyuncu Gaye Turgut Evin'in hayatı merak konusu oldu. Teğmen Çiğdem karakterini canlandıran güzel oyuncunun sevenleri Savaşçı Çiğdem teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularını araştırmaya başladı.

GAYE TURGUT EVİN KİMDİR?

1987 İstanbul doğumludur. Sanatçı bir ailede büyüyen genç oyuncu anaokulunda yaratıcı drama ve dans çalışmalarına katılarak oyunculukla küçük yaşta ilgilenmeye başlamıştır. Cumhuriyetin 75. yıl çalışmalarında okulun tiyatro grubunda yer alıp ‘Bayrağımızın Gölgesinde’ adlı oyunla MEB başarı ödülünü almıştır. Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesini bitirdikten sonra burslu olarak eğitim aldığı (2005-2010) Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü ve Sinema Televizyon bölümü çift anadal mezunudur.

Gaye Turgut, toplumsal duyarlılık göstererek, Ümraniye T Tipi Ceza İnfaz Kurumunun sahnelediği ‘Duvarların Dili’ adlı tiyatro oyununda rol almıştır. İyilik perisini oynadığı bu oyunda, diğer bütün oyuncular cezaevi sakinlerinden oluşuyordu. Sadri Alışık Tiyatrosu’nda da rol alan Gaye Turgut’un televizyonda yıldızının parladığı ilk dizi başrol kadın oyuncusu olduğu “Beni Affet” dizisidir. Canlandırdığı ‘Bahar’ karakteriyle ekranların tanınan yüzü haline gelmiştir. Gaye Turgut, ‘Savaşçı’ dizisinin 2. sezonu itibariyle ‘Teğmen Çiğdem’ karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkmaktadır.

Gaye Turgut Evin’in Oynadığı Diziler

Savaşçı / Çiğdem / 2017

Beni Affet / Bahar / 2011-2014

Yamak Ahmet / Canfeda / 2011-2012

Yahşi Cazibe / 2010

Türk Malı / Derya / 2010

Kanıt / Sİbel / 2010

Her Halimle Sev Beni / Beril / 2008

Akasya Durağı /Pınar / 2010

Beşinci Boyut / Ayla / 2005

Sevgi Ana / Oya / 2002

Gaye Turgut Evin’in Oynadığı Filmler

Kurt Kapanı / 2017

72. Koğuş / Funda / 2010