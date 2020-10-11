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Savaşçı dizisi hangi kanalda 2021? Hangi gün oynuyor? Savaşçı 5.sezon ne zaman başlayacak?

Ekranların sevilen dizisi Savaşçı'nın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını ve dizinin akıbetini merak edenler Savaşçı dizisi hangi kanalda 2021? Hangi gün oynuyor? Savaşçı 5.sezon ne zaman başlayacak? sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte detaylar...

Savaşçı dizisi hangi kanalda 2021? Hangi gün oynuyor? Savaşçı 5.sezon ne zaman başlayacak?

Bir Özel Kuvvetler Timinin yaşadığı olayları anlatan Savaşçı dizinin 99.bölümünün yayınlanmasının ardından dizinin yeni bölümleri yayınlanmadı. Dizinin hayranları da internet arama motorlarında dizi hakkında bilgi sahibi olmak için Savaşçı dizisi hangi kanalda 2021? Hangi gün oynuyor? Savaşçı 5.sezon ne zaman başlayacak? sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte detaylar... 

SAVAŞÇI HANGİ KANALDA OYNUYOR 2021? HANGİ GÜN OYNUYOR?

Savaşçı dizisi FOX TV ekranlarında her pazar günü saat 20.00'dan itibaren önce özet, ardından da yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyordu. Dizi FOX TV'de kaldığı yerden yayınlanmaya devam edecek.

Savaşçı dizisi 2021 yılında 5.sezonunda Cumartesi günleri izleyici ile buluşacak.

Savaşçı bugün var mı? Hangi kanalda 2020? Hangi gün oynuyor? Neden yok?

SAVAŞÇI DİZİSİ 5.SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Savaşçı dizi bitmedi, dizinin yapım şirketi olan Limon Production dizinin 5.sezonunun yayınlanacağı Twitter'dan yayınladığı bir video ile duyurmuştu. Dizinin Eskişehir'de çekimi yapılan platolarının yeniden düzenlenmesi ile dizinin çekimleri Ocak ayında başladı. Yeni bölümle 17 Nisan Cumartesi günü itibariyle ekranlar gelecek.

Savaşçı bugün var mı? Hangi kanalda 2020? Hangi gün oynuyor? Neden yok?

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NE OLDU? 

Kopuz Albay’ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin’in adamları tarafından vurulur. Şok olan Kopuz Albay, ciddi şekilde yaralanan Kagan’ı savaşırken ateş çemberinden çıkarmak için çareler tasarlar. Ancak bu o kadar kolay olmayacak. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan uyguladı.

Yörük Haydar ve Kılıç timi üyeleri Kopuz Albay ve Kağan Kaptan’ı kurtarmak için her şeyi riske attı ve hemen harekete geçmek istiyor. Ancak Kutalmış Paşa, önce takımın bu isteğine karşı çıktı, ancak daha sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırttı. Gerilim giderek artarken, Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için çok az zaman kaldı.

Savaşçı bugün var mı? Hangi kanalda 2020? Hangi gün oynuyor? Neden yok?

SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerini Sarp Levendoğlu ile Murat Serezli’nin paylaştığı dizinin kadrosuna; Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Güneş Zavrak ve Ediz Hun gibi birbirinden başarılı isimler katıldı.
Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör ve Alp Öyken ile Zerrin Sümer’in de kadrosunda bulunduğu dizi için geri sayım son hız devam ediyor.

Savaşçı bugün var mı? Hangi kanalda 2020? Hangi gün oynuyor? Neden yok?

Tayfun Altuntaş
Editör
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