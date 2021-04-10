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Savaşçı dizisi nerede çekiliyor? Savaşçı dizisi beşinci sezon oyuncuları 2021

Savaşçı dizisi 5.sezon ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlıyor? Savaşçı dizisi nerede çekiliyor? Savaşçı beşinci sezon yeni oyuncuları 2021 konusu Bordo bereli bir askeri timin hikayelerini konu edinen Savaşçı dizisinin 5.sezonyla birlikte yeniden ekranlara gelecek olması nedeniyle araştırılıyor.

Savaşçı dizisi nerede çekiliyor? Savaşçı dizisi beşinci sezon oyuncuları 2021

FOX TV'de ekranlara gelen yapımını Limon Film'in üstlendiği senaryosunu Süleyman Çobanoğlu'nun kaleme aldığı Türkiye'nin en seçkin askeri birliği olan bordo bereli FOX TV'de ekranlara gelen yapımını Limon Film'in üstlendiği senaryosunu Süleyman Çobanoğlu'nun kaleme aldığı Türkiye'nin en seçkin askeri birliği olan Özel Kuvvetler Birliği içerisindeki Kılıç Timi'nin yaşadıklarını anlatan dizinin beşinci sezonu ekranlara geliyor.

Savaşçı dizisi nerede çekiliyor? Savaşçı dizisi beşinci sezon oyuncuları 2021

SAVAŞÇI DİZİSİ 5.SEZON NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Savaşçı dizisinin beşinci sezonu 10 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de başlıyor. Dizi yeni bir gün belirlenmezse bundan sonra cumartesi günü devam edecek.

Savaşçı dizisi nerede çekiliyor? Savaşçı dizisi beşinci sezon oyuncuları 2021

SAVAŞÇI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Beşinci sezonu ekranlara gelen Savaşçı dizisinin çekimleri Eskişehir ve Ankara'da çekiliyor. 

 

Savaşçı dizisi nerede çekiliyor? Savaşçı dizisi beşinci sezon oyuncuları 2021

SAVAŞÇI DİZİSİ BEŞİNCİ SEZON OYUNCULARI 2021

Savaşçı dizisinin beşinci sezonunda şu isimler :

Karakter                                           Gerçek Adı

Yüzbaşı Haydar Bozkurt                 Sarp Levendoğlu

Albay Halil İbrahim Kopuz               Murat Serezli

Albay Oktay Göktürk                       Tamer Karadağlı

Astsubay Çavuş Görkem İlbeyli      Ekin Mert Daymaz

Ast. Kdm. diger-resim-99fa6fd3-11be-4400-8a06-b26a057ac695-001.jpgÜstçavuş Bektaş Subaşı     Erkan Meriç

Astsubay Çavuş Savaş Çiğiltepe     Anıl Tetik

Astsubay Üstçavuş  İlyas Karaca     Ali Tarık  Fındık

Astsubay Başçavuş Ali Çekiç           Serkan Kuru

Teğmen Selcen Efe                          Serenay Aktaş

Tümgeneral Ahmet Kutalmış            Serhat Nalbantoğlu

Emekli Albay Gündüz Göktürk          Ediz Hun

Mehmet Arif Kırlangıç                        Alp Öyken

Akkız Bozkurt                                    Zerrin Sümer

Savaşçı dizisi nerede çekiliyor? Savaşçı dizisi beşinci sezon oyuncuları 2021

Tayfun Altuntaş
Editör
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