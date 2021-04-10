Savaşçı dizisi nerede çekiliyor? Savaşçı dizisi beşinci sezon oyuncuları 2021
Savaşçı dizisi 5.sezon ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlıyor? Savaşçı dizisi nerede çekiliyor? Savaşçı beşinci sezon yeni oyuncuları 2021 konusu Bordo bereli bir askeri timin hikayelerini konu edinen Savaşçı dizisinin 5.sezonyla birlikte yeniden ekranlara gelecek olması nedeniyle araştırılıyor.
FOX TV'de ekranlara gelen yapımını Limon Film'in üstlendiği senaryosunu Süleyman Çobanoğlu'nun kaleme aldığı Türkiye'nin en seçkin askeri birliği olan bordo bereli FOX TV'de ekranlara gelen yapımını Limon Film'in üstlendiği senaryosunu Süleyman Çobanoğlu'nun kaleme aldığı Türkiye'nin en seçkin askeri birliği olan Özel Kuvvetler Birliği içerisindeki Kılıç Timi'nin yaşadıklarını anlatan dizinin beşinci sezonu ekranlara geliyor.
SAVAŞÇI DİZİSİ 5.SEZON NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Savaşçı dizisinin beşinci sezonu 10 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de başlıyor. Dizi yeni bir gün belirlenmezse bundan sonra cumartesi günü devam edecek.
SAVAŞÇI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Beşinci sezonu ekranlara gelen Savaşçı dizisinin çekimleri Eskişehir ve Ankara'da çekiliyor.
SAVAŞÇI DİZİSİ BEŞİNCİ SEZON OYUNCULARI 2021
Savaşçı dizisinin beşinci sezonunda şu isimler :
Karakter Gerçek Adı
Yüzbaşı Haydar Bozkurt Sarp Levendoğlu
Albay Halil İbrahim Kopuz Murat Serezli
Albay Oktay Göktürk Tamer Karadağlı
Astsubay Çavuş Görkem İlbeyli Ekin Mert Daymaz
Ast. Kdm. Üstçavuş Bektaş Subaşı Erkan Meriç
Astsubay Çavuş Savaş Çiğiltepe Anıl Tetik
Astsubay Üstçavuş İlyas Karaca Ali Tarık Fındık
Astsubay Başçavuş Ali Çekiç Serkan Kuru
Teğmen Selcen Efe Serenay Aktaş
Tümgeneral Ahmet Kutalmış Serhat Nalbantoğlu
Emekli Albay Gündüz Göktürk Ediz Hun
Mehmet Arif Kırlangıç Alp Öyken
Akkız Bozkurt Zerrin Sümer