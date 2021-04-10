Savaşçı dizisi nerede çekiliyor? Savaşçı dizisi beşinci sezon oyuncuları 2021

FOX TV'de ekranlara gelen yapımını Limon Film'in üstlendiği senaryosunu Süleyman Çobanoğlu'nun kaleme aldığı Türkiye'nin en seçkin askeri birliği olan bordo bereli FOX TV'de ekranlara gelen yapımını Limon Film'in üstlendiği senaryosunu Süleyman Çobanoğlu'nun kaleme aldığı Türkiye'nin en seçkin askeri birliği olan Özel Kuvvetler Birliği içerisindeki Kılıç Timi'nin yaşadıklarını anlatan dizinin beşinci sezonu ekranlara geliyor.

SAVAŞÇI DİZİSİ 5.SEZON NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Savaşçı dizisinin beşinci sezonu 10 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de başlıyor. Dizi yeni bir gün belirlenmezse bundan sonra cumartesi günü devam edecek.

SAVAŞÇI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Beşinci sezonu ekranlara gelen Savaşçı dizisinin çekimleri Eskişehir ve Ankara'da çekiliyor.

SAVAŞÇI DİZİSİ BEŞİNCİ SEZON OYUNCULARI 2021

Savaşçı dizisinin beşinci sezonunda şu isimler :

Karakter Gerçek Adı

Yüzbaşı Haydar Bozkurt Sarp Levendoğlu

Albay Halil İbrahim Kopuz Murat Serezli

Albay Oktay Göktürk Tamer Karadağlı

Astsubay Çavuş Görkem İlbeyli Ekin Mert Daymaz

Ast. Kdm. Üstçavuş Bektaş Subaşı Erkan Meriç

Astsubay Çavuş Savaş Çiğiltepe Anıl Tetik

Astsubay Üstçavuş İlyas Karaca Ali Tarık Fındık

Astsubay Başçavuş Ali Çekiç Serkan Kuru

Teğmen Selcen Efe Serenay Aktaş

Tümgeneral Ahmet Kutalmış Serhat Nalbantoğlu

Emekli Albay Gündüz Göktürk Ediz Hun

Mehmet Arif Kırlangıç Alp Öyken

Akkız Bozkurt Zerrin Sümer