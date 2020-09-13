Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı!Berat Ayberk Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli ve mevkisi ne?Savaşçı dizisi yeni sezon (5.sezon) ne zaman başlıyor 2021 ? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?Goller peş peşe geldi! Konyaspor - Galatasaray maçında 7 gol, 2 penaltı, 1 kırmızı kartSon dakika: Berat Özdemir transferi resmen açıklandı!Savaşçı dizisinin akıbeti belli oldu! Yayınlanacağı kanal da belli olduSavaşçı bugün var mı? Hangi kanalda 2020? Hangi gün oynuyor? Neden yok?Son dakika: Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un cezası 3 maça düştü!Liste güncellendi! İşte koronavirüs vaka sayısı en fazla olan ülkeler...5 Ocak Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Türkiye günlük vaka sayısı kaç oldu?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Savaşçı dizisi yeni sezon (5.sezon) ne zaman başlıyor 2021 ? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Savaşçı dizisi yeni sezon (5.sezon) ne zaman başlıyor 2021 ? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen dizilerden olan FOX TV sevilen dizisi Savaşçı, yeniden ekranlara döndü. Peki Savaşçı dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Yeni sezon oyuncuları kimler? İşte detaylar...

FOX TV'nin izleyenleri  ekranlara kilitleyen dizisi Savaşçı yeni sezonu ile ekranlara dönüyor. Baş rollerini Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı dizi, heyecan verici bölümleri ile izleyenlere aksiyon dolu anlar yaşatacak. Peki Savaşçı dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Yeni sezon oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

SAVAŞÇI DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021 ?

Savaşçı dizisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda dizinin yeni sezonun başlayacağı bildirildi. FOX TV, Savaşçı dizisinin kanalda tekrar yayınlanacağını tekrar açıklarken dizinin çekimleri Ocak ayında başladı. Dizinin en erken ocak ayının sonlarında, en geç ise şubat ayı sonlarında yayınlanmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

Savaşçı dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Savaşçı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Dizinin çekimleri bu ay içerisinde başlıyor, dizinin Şubat ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.

SAVAŞÇI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kopuz Albay’ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin’in adamları tarafından vurulur. Büyük şok yaşayan Kopuz Albay bir yandan çatışırken, bir yandan da ağır yaralı olan Kağan’ı ateş çemberinden çıkarmak için çareler düşünür. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan devreye sokmuştur.

Yörük Haydar ve Kılıç Timi’nin diğer üyeleri ise Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı’yı kurtarmak için her şeyi göze almış, hemen harekete geçmek isterler. Ancak Kutalmış Paşa timin bu isteğine önce karşı çıksa da sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırtır. Gerilim gittikçe tırmanırken Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için artık çok az zaman kalmıştır…

Savaşçı dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ediz Hun, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Güneş Zavrak, Alp Öyken ve Zerrin Sümer.

SAVAŞÇI YENİ SEZON OYUNCULARI 2021

Başrollerini Sarp Levendoğlu ile Murat Serezli’nin paylaştığı dizinin kadrosuna; Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Güneş Zavrak ve Ediz Hun gibi birbirinden başarılı isimler katıldı.
Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör ve Alp Öyken ile Zerrin Sümer’in de kadrosunda bulunduğu dizi için geri sayım son hız devam ediyor.

Savaşçı dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT