FOX TV'nin izleyenleri ekranlara kilitleyen dizisi Savaşçı yeni sezonu ile ekranlara dönüyor. Baş rollerini Berk Oktay, Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı dizi, heyecan verici bölümleri ile hayranlarına heyecan dolu anlar yaşatacak. Peki Savaşçı dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Yeni sezon oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

SAVAŞÇI DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Savaşçı dizisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda dizinin yeni sezonun başlayacağı bildirildi. FOX TV, Savaşçı dizisinin 13 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'da 97. bölümü ile ekranlara geleceğini duyurdu.

YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Savaşçı dizisinin 97. bölümü 13 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'da seyircilerle buluşacak.

SAVAŞÇI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yüzbaşı Haydar’ın Türk Üssü’nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ederken, Kılıç Timi Yörük Haydar’ın akıbetini merak etmişti!

Karargaha gelen, kaynağı belli olmayan bir istihbarat herkesi şaşkına çevirdi. Hemen harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay’ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölündü.

Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa karargahta, büyük bir tedirginlikle timden gelecek haberi beklerken, Kılıç Timi her şeyden habersiz kendileri için hazırlanmış tuzağa adım adım yaklaştı!

YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok),

Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz),

Sarp Levendoğlu (Yüzbaşı Haydar Bozkurt),

Gaye Turgut Evin (Teğmen Çiğdem Ülgen),

Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez),

Ali Tarık Fındık (Astsubay Çavuş İlyas Karaca),

Sertan Erkaçan (Üsteğmen Fazıl Batur Gökbudak),

Serhat Nalbantoğlu (General),

Ersin Olgaç (Doğan Bayındır),

Nazan Diper (Selver Bozok),

Ogeday Girişken (Astsubay Çavuş Demir Döğer),

Anıl Altınöz (Merlin),

Serkan Kuru (Astsubay Başçavuş Ali Çekiç),

Şahverdi Ali Eren (Seyfi),

Esma Soysal (Başak),

Bahadır Buyruk (Astsubay Çavuş İlhan Yazır),

Yiğit Anıl Dinkçi (General Emir Astsubay),

Melih Akdemir (Ersin),

Eylül Toros (Burcu Hemşire),

Elit Andaç Çam (Gökçen),

Belma Mamati (Esin Kutalmış),

Zerrin Sümer (Akkız Bozkurt),

Alp Öyken (Emekli General Mehmet Arif Kırlangıç).