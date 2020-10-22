Savaşçı ne zaman başlayacak? Ekranların reyting rekortmeni dizisi Savaşçı'nın sevenleri yeni bölümlerin ne zaman başlayacağını araştırırken güzel haber geldi. Pandemi öncesi stok çekilen 3 bölümü seyirciyle buluşturduktan sonra dizinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Peki Savaşçı ne zaman başlayacak? Hangi gün? Savaşçı dizisi başlıyor mu? Savaşçı 100. bölüm ne zaman?

SAVAŞÇI DİZİSİ BAŞLIYOR MU?

Pazar kuşağında reytingleri ile başarısını kanıtlayan Savaşçı dizisinin pandemi sürecinde yayınlanan

stok bölümlerinin ardından yeni bölümlerinin ekranlara gelmemesi merak konusu olmuş dizinin takipçileri Savaşçı bitti mi? Ne zaman başlayacak sorularını araştırmaya başlamıştı.

Güzel haber geldi ve Limon Film'in patronu Hayri Aslan mevcut oyuncu kadrosuyla yola devam edeceğini açıkladı. Osman Taşçı'nın yöneteceği dizinin 5. sezon çekimlerinin bir hafta sonra başlaması planlanıyor. 100. bölümü çekilecek olan dizinin Eskişehir'de ön hazırlık çalışması devam ettiği öğrenildi.

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Savaşçı dizisinin ne zaman başlayacağını dair henüz bir açıklama yapılmadı ancak dizinin Kasım ayının ilk haftası ekranlara dönmesi bekleniyor.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kopuz Albay’ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin’in adamları tarafından vurulur. Şok olan Kopuz Albay, ciddi şekilde yaralanan Kagan’ı savaşırken ateş çemberinden çıkarmak için çareler tasarlar. Ancak bu o kadar kolay olmayacak. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan uyguladı.

Yörük Haydar ve Kılıç timi üyeleri Kopuz Albay ve Kağan Kaptan’ı kurtarmak için her şeyi riske attı ve hemen harekete geçmek istiyor. Ancak Kutalmış Paşa, önce takımın bu isteğine karşı çıktı, ancak daha sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırttı. Gerilim giderek artarken, Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için çok az zaman kaldı.

SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCULARI

Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok),

Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz),

Sarp Levendoğlu (Yüzbaşı Haydar Bozkurt),

Gaye Turgut Evin (Teğmen Çiğdem Ülgen),

Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez),

Ali Tarık Fındık (Astsubay Çavuş İlyas Karaca),

Sertan Erkaçan (Üsteğmen Fazıl Batur Gökbudak),

Serhat Nalbantoğlu (General),

Ersin Olgaç (Doğan Bayındır),

Nazan Diper (Selver Bozok),

Ogeday Girişken (Astsubay Çavuş Demir Döğer),

Anıl Altınöz (Merlin),

Serkan Kuru (Astsubay Başçavuş Ali Çekiç),

Şahverdi Ali Eren (Seyfi),

Esma Soysal (Başak),

Bahadır Buyruk (Astsubay Çavuş İlhan Yazır),

Yiğit Anıl Dinkçi (General Emir Astsubay),

Melih Akdemir (Ersin),

Eylül Toros (Burcu Hemşire),

Elit Andaç Çam (Gökçen),

Belma Mamati (Esin Kutalmış),

Zerrin Sümer (Akkız Bozkurt),

Alp Öyken (Emekli General Mehmet Arif Kırlangıç).