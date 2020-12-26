Ekranların sevilen dizisi 'Savaşçı'nın yayın hayatından kaldırılıp kaldırılmayacağı merakla araştırılırken dizinin yeni sezonda ekranlara geri döneceği haberi takipçilerini sevindirmişti. Ancak dizide köklü değişiklikler de yaşandı.

Dizinin baş rol oyuncusu Berk Oktay'ın kadrodan ayrılarak 'Yasak Elma' dizisine geçmesi sevenlerini üzmüştü.

Kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen 'Savaşçı'ya geçtiğimiz günlerde Tamer Karadağlı ve Erkan Meriç katılmıştı.

Diziye iki dev isim daha dahil oldu ve başarılı oyuncu Ekin Mert Daymaz 'Savaşçı' kadrosuna katıldı. Daymaz'ın dizide Berk Oktay'ın yerine baş rol olarak geldiği de iddialar arasında yer alıyor.