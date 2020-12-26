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  3. Savaşçı dizisine bir sürpiz isim daha dahil oldu! Ekin Mert Daymaz Savaşçı'da!

Savaşçı dizisine bir sürpiz isim daha dahil oldu! Ekin Mert Daymaz Savaşçı'da!

Son olarak 'Ağlama Anne' adlı dizide rol alan yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz, Savaşçı kadrosuna dahil oldu. Daymaz'ın dizide baş rol olarak yer alacağı da iddialar arasında yer alıyor.

Savaşçı dizisine bir sürpiz isim daha dahil oldu! Ekin Mert Daymaz Savaşçı'da!

Ekranların sevilen dizisi 'Savaşçı'nın yayın hayatından kaldırılıp kaldırılmayacağı merakla araştırılırken dizinin yeni sezonda ekranlara geri döneceği haberi takipçilerini sevindirmişti. Ancak dizide köklü değişiklikler de yaşandı. 

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Dizinin baş rol oyuncusu Berk Oktay'ın kadrodan ayrılarak 'Yasak Elma' dizisine geçmesi sevenlerini üzmüştü.

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Kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen 'Savaşçı'ya geçtiğimiz günlerde Tamer Karadağlı ve Erkan Meriç katılmıştı.

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Diziye iki dev isim daha dahil oldu ve başarılı oyuncu Ekin Mert Daymaz 'Savaşçı' kadrosuna katıldı. Daymaz'ın dizide Berk Oktay'ın yerine baş rol olarak geldiği de iddialar arasında yer alıyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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