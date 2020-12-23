Savaşçı dizisine bomba transfer! Yaşayan efsane Ediz Hun dizinin kadrosuna dahil oldu

Baş rol oyuncusu Berk Oktay ve beraberinde çok sayıda oyuncunun ayrıldığı Savaşçı dizisinin 5. sezon çekimleri için yeni oyuncular dizinin kadrosuna dahil olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın ardından Yeşilçam efsanesi Ediz Hun da dizinin kadrosuna dahil oldu.

TAMER KARADAĞLI'NIN BABASI ROLÜNDE BOY GÖSTERECEK

TV 100'den Birsen Altuntaş'ın edindiği bilgilere göre 80 yaşındaki Ediz Hun, dizide uzun süre askeri istihbaratta görev almış emekli albay Gündüz Göktürk karakterine hayat verecek. Ediz Hun'un aynı zamanda Tamer Karadağlı'nın babasını da canlandıracak.

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