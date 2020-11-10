Yayınlandığı ilk günden bu yana Pazar günü izlenen dizilerin arasında ilk sırada yer alan Savaşçı dizisinin çekimlerine koronavirüs salgını ortaya çıkınca ara verilmişti. Dizinini tekrar devam edeceği kamuoyuna duyurulmuş ve pandemi öncesi çekilen 3 stok bölüm izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Söz konusu bölümlerin başarısı ortadayken dizinin Limon yapım ve oyuncular arasında kriz patlak vermişti. Dizinin devam edeceği Limon Yapım tarafından bildirilirken başrol oyuncusu Berk Oktay'ın Yasak Elma dizisi ile sözleşmesi sonrası kriz çıkmıştı. Yapımcılar Berk Oktay'ın yerine başrol oyuncusu aramayı sürdürürken dizinin hangi kanalda yayınlanacağı da belli oldu.

FOX TV İLE YOLLAR AYRILDI

İlan 365'in haberine göre Savaşçı dizisinin FOX TV'de başlamasına kesin gözüyle bakılırken kanal Kefaret dizisini pazar günü yayınlanmasına karar verdi. Bu karar sonrası ipler gerildi ve Savaşçı dizisini yapımcıları Kanal D ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Söz konusu iddiaların gerçeği, yansıtmadığı ve dizinin FOX TV'de yayınlanmaya devam edeceği duyuruldu.

SAVAŞÇI HANGİ KANALDA OYNUYOR 2020? HANGİ GÜN OYNUYOR?

Savaşçı dizisi FOX TV ekranlarında her pazar günü saat 20.00'dan itibaren önce özet, ardından da yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyordu. Dizinin 99'uncu bölümünün ardından yeni bölümü yayınlanmadı. Dizinin yeni sezonu FOX TV'de devam edecek.

NEDEN YOK?

Savaşçı dizisinin koronavirüs pandemi öncesi çekilen 3 bölümü sırasıyla TV'de yayınlanmış ve reytinglerde başarı elde etmişti. Dizinin 99.bölümünün ardından 100.bölümün ekranlara gelmesi beklenirken yeni bölüm yayınlanmadı. Bunun nedeni olarak Limon Film ile oyuncular arasındaki ücret anlaşmazlığının olduğu ifade edilmişti. Dizinin başrol oyuncusu Berk Oktay'da FOX TV'de yayınlanan diğer bir dizi Yasak Elma'nın kadrosuna Çağatay rolüyle katılmıştı.

BİTTİ Mİ? FİNAL Mİ YAPTI? YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin yapım şirketi olan Limon Production dizinin 5.sezonunun yayınlanacağı Twitter'dan yayınladığı bir video ile duyurmuştu. Dizinin Eskişehir'de çekimi yapılan platolarının yeniden düzenlenmesi ile dizinin çekimleri Ocak ayında başlayacak ve Şubat ayında dizinin yayınlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kopuz Albay’ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin’in adamları tarafından vurulur. Şok olan Kopuz Albay, ciddi şekilde yaralanan Kagan’ı savaşırken ateş çemberinden çıkarmak için çareler tasarlar. Ancak bu o kadar kolay olmayacak. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan uyguladı.

Yörük Haydar ve Kılıç timi üyeleri Kopuz Albay ve Kağan Kaptan’ı kurtarmak için her şeyi riske attı ve hemen harekete geçmek istiyor. Ancak Kutalmış Paşa, önce takımın bu isteğine karşı çıktı, ancak daha sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırttı. Gerilim giderek artarken, Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için çok az zaman kaldı.

SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerini Sarp Levendoğlu ile Murat Serezli’nin paylaştığı dizinin kadrosuna; Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Güneş Zavrak ve Ediz Hun gibi birbirinden başarılı isimler katıldı.

Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör ve Alp Öyken ile Zerrin Sümer’in de kadrosunda bulunduğu dizi için geri sayım son hız devam ediyor.