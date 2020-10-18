Savaşçı hangi gün? Saat kaçta? Bugün Savaşçı dizisi var mı? Bitti mi?

FOX TV pazar kuşağında reytingleri ile başarısını kanıtlayan Savaşçı dizisinin pandemi sonrası 3 bölümü yayınlanmıştı. Baş rollerini Berk Oktay, Sarp Levendoğlu ve Murat Serezli'nin paylaştığı dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak edenler araştırmalarda bulunuyor. Bu kapsamdaSavaşçı hangi gün? Saat kaçta? Bugün Savaşçı dizisi var mı? Bitti mi? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte detaylar...

BUGÜN SAVAŞÇI DİZİSİ VAR MI?

FOX TV'nin 18 Ekim Pazar gününe ilişkin yayın akışında Savaşçı dizisi yer almıyor. Dizi bu akşam da yayınlanmayacak, Öğretmen dizisi ekranlara gelecek.

SAVAŞÇI HANGİ GÜN? SAAT KAÇTA?

Her pazar günü saat 20.00'de özetinin ardından yeni bölümü ekranlara gelen dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı belirsizliğini koruyor.

BİTTİ Mİ?

Yapım şirketinden yetkililer dizinin devam edeceğini belirtse de FOX TV, oyuncular ve yapım şirketinden resmi bir açıklama yapılmadı.

Dizinin başrol oyuncusu Berk Oktay, Instagram hesabından yaptığı açıklamada dizinin belirsizlik sürecinde olduğunu ifade ederek topu yapım şirketi ve kanala atmıştı. Berk Oktay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İzleyicilerimizden gelen yoğun, haklı sorular üzerine bizlere 99 bölüm boyunca zirvede tutan seyircimize saygımdan dolayı bir açıklama yapma gereği duydum. Savaşçı adlı dizimiz biz oyuncularında boyunu aşan bazı durumlardan dolayı bir belirsizlik sürecinde. Kendi adıma ve tüm oyuncu arkadaşlarım adına her birimizin elimizi koyduğumuzu ve sizlerle dizimizi buluşturmak için bizlerinde sabırsızlandığını söylemek isterim. Verdiğiniz destek, sabır ve hoşgörünüz için teşekkür ederim... Saygılar."

HANGİ GÜNE ALINDI 2020? NEDEN OYNAMIYOR?

Savaşçı dizisi FOX TV ekranlarında seyircisi ile buluşmuştu. Dizi Pazar günleri ekranlara geliyordu, dizinin yayınlanma günü değişmedi ancak yeni bölümler çekilmediği için dizi yayımlanmıyor. Ayrıca dizi FOX TV'nin internet sitesinden de kaldırıldı.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kopuz Albay’ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin’in adamları tarafından vurulur. Şok olan Kopuz Albay, ciddi şekilde yaralanan Kagan’ı savaşırken ateş çemberinden çıkarmak için çareler tasarlar. Ancak bu o kadar kolay olmayacak. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan uyguladı.

Yörük Haydar ve Kılıç timi üyeleri Kopuz Albay ve Kağan Kaptan’ı kurtarmak için her şeyi riske attı ve hemen harekete geçmek istiyor. Ancak Kutalmış Paşa, önce takımın bu isteğine karşı çıktı, ancak daha sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırttı. Gerilim giderek artarken, Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için çok az zaman kaldı.

SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCULARI

Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok),

Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz),

Sarp Levendoğlu (Yüzbaşı Haydar Bozkurt),

Gaye Turgut Evin (Teğmen Çiğdem Ülgen),

Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez),

Ali Tarık Fındık (Astsubay Çavuş İlyas Karaca),

Sertan Erkaçan (Üsteğmen Fazıl Batur Gökbudak),

Serhat Nalbantoğlu (General),

Ersin Olgaç (Doğan Bayındır),

Nazan Diper (Selver Bozok),

Ogeday Girişken (Astsubay Çavuş Demir Döğer),

Anıl Altınöz (Merlin),

Serkan Kuru (Astsubay Başçavuş Ali Çekiç),

Şahverdi Ali Eren (Seyfi),

Esma Soysal (Başak),

Bahadır Buyruk (Astsubay Çavuş İlhan Yazır),

Yiğit Anıl Dinkçi (General Emir Astsubay),

Melih Akdemir (Ersin),

Eylül Toros (Burcu Hemşire),

Elit Andaç Çam (Gökçen),

Belma Mamati (Esin Kutalmış),

Zerrin Sümer (Akkız Bozkurt),

Alp Öyken (Emekli General Mehmet Arif Kırlangıç).