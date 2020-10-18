Savaşçı hangi gün? Saat kaçta? Hangi kanalda? Savaşçı hangi güne alındı 2021?

FOX TV pazar kuşağında reytingleri ile başarısını kanıtlayan Savaşçı dizisinin pandemi sonrası 3 bölümü yayınlanmıştı. Baş rollerini Sarp Levendoğlu ve Murat Serezli'nin paylaştığı dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak edenler araştırmalarda bulunuyor.

SAVAŞÇI HANGİ GÜN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Geride kalan 4 sezonda pazar günleri ekranlara gelen Savaşçı dizisi yeni oyuncu kadrosu ve heyecan dolu bölümleriyle Cumartesi günleri saat 20.00'de FOX TV'de ekranlara gelecek.

SAVAŞÇI HANGİ GÜNE ALINDI 2021?

Savaşçı dizisi FOX TV ekranlarında seyircisi ile buluşmuştu. Dizi Pazar günleri ekranlara geliyordu, dizinin yayınlanma günü değişmedi ancak yeni bölümler çekilmediği için dizi yayımlanmıyordu. Yapılan yeni anlaşma ve oyuncu kadrosunun değişmesinin ardından dizi 2021 yılında Cumartesi günleri yeniden ekranlara dönecek.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kopuz Albay’ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin’in adamları tarafından vurulur. Şok olan Kopuz Albay, ciddi şekilde yaralanan Kagan’ı savaşırken ateş çemberinden çıkarmak için çareler tasarlar. Ancak bu o kadar kolay olmayacak. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan uyguladı.

Yörük Haydar ve Kılıç timi üyeleri Kopuz Albay ve Kağan Kaptan’ı kurtarmak için her şeyi riske attı ve hemen harekete geçmek istiyor. Ancak Kutalmış Paşa, önce takımın bu isteğine karşı çıktı, ancak daha sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırttı. Gerilim giderek artarken, Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için çok az zaman kaldı.

SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCULARI

Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken, Zerrin Sümer.