Seyirci tarafından büyük ilgiyle izlenen Savaşçı dizisinin değişen oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Savaşçı Teğmen Selcen Efe kimdir? İşte ayrıntılar...

SAVAŞÇI TEĞMEN SELCEN EFE KİMDİR?

Sağduyulu, makul, soğukkanlı, bilgili, operasyonlarda Yüzbaşı Haydar Bozkurt’u dengeleyen, kararlara mantık getiren bir subay. Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğmuş. Selcen asker olmayı çocuk yaşta aklına koymuştur. Polis çocuğu olmasının bunda etkisi büyük. Birçok spor dalına ilgisi var. Ama özellikle yakın dövüş dalında çok başarılı, öğrencilik yıllarında katıldığı turnuvalardan birçok ödül kazanmış. Selcen hedef odaklı bir karakter. Koyduğu hedefe ulaşana kadar gerekirse gece gündüz uyumadan çalışır, asla vazgeçmez. Her ne kadar sağduyulu desek de onun da damarına basıldığında herkes bir adım geri çekilmek zorunda kalır.

SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

Serenay Aktaş, 1 Ekim 1993 tarihinde İstanbul, Bakırköy’de doğmuştur. Babası sinema makinisti, annesi ise aşçıdır. Bir abisi vardır. Henüz okuldayken tiyatro ile ilgili çalışmalarda yer aldı.

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Serenay Aktaş kimdir? Nerelidir, nerede doğdu? Kaç yaşındadır?