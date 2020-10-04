Savaşçı yeni bölüm neden yok? Savaşçı final mi yapıyor? Savaşçı yeni bölüm ne zaman?

Savaşçı final mi yapıyor? Fox TV'nın uzun soluklu yapımı Savaşçı'nın yeni sezon dizilerinin başlamasının ardından ekranlara dönmesi merakla bekleniyordu. Ancak dizi bu hafta da yayın akışında yer almadı. Dizinin sevenleri Savaşçı yeni bölüm neden yok? Savaşçı final mi yapıyor? Savaşçı bitti mi? sorularını araştırmaya başladı.

Her Pazar akşamı FOX TV'de izleyici ile buluşan Savaşçı dizisinin yerine tv yayın akışında Öğretmen dizisinin yer alması dizinin takipçilerini tarafından Savaşçı neden final yaptı? Savaşçı bitti mi? sorularının sorulmasına neden oldu.

SAVAŞÇI NEDEN YOK? FİNAL Mİ YAPTI?

5 sezon boyunca izleyicilerin beğeni ile takip ettiği Savaşçı 4 Ekim Pazar günü Fox Tv yayın akışında yer almadı. Kulislerde yer alan iddialara göre oyuncuların istedikleri ücretlerde indirime gitmedikleri ve çekimlerin durduğu söylentileri internet sitelerinde yer aldı. Bu gelişme sebebiyle dizinin ekranlara gelmediği düşünülüyor.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

FOX TV'nin başarılı yapımı Savaşçı'nın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı hakkında henüz net bir bilgi yok.

SAVAŞÇI 99. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kopuz Albay’ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin’in adamları tarafından vurulur. Şok olan Kopuz Albay, ciddi şekilde yaralanan Kagan’ı savaşırken ateş çemberinden çıkarmak için çareler tasarlar. Ancak bu o kadar kolay olmayacak. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan uyguladı.

Yörük Haydar ve Kılıç timi üyeleri Kopuz Albay ve Kağan Kaptan’ı kurtarmak için her şeyi riske attı ve hemen harekete geçmek istiyor. Ancak Kutalmış Paşa, önce takımın bu isteğine karşı çıktı, ancak daha sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırttı. Gerilim giderek artarken, Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için çok az zaman kaldı.