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  3. Savaşçı'nın yıldızı Berk Oktay Yasak Elma dizisine mi transfer oluyor?

Savaşçı'nın yıldızı Berk Oktay Yasak Elma dizisine mi transfer oluyor?

Savaşçı dizisinin yıldız oyuncusu Berk Oktay dizinin final yaptığı iddialarının ardından bomba bir transferle gündeme geldi. İddialara göre yakışıklı oyuncu Berk Oktay Yasak Elma dizisine transfer oldu.

Savaşçı'nın yıldızı Berk Oktay Yasak Elma dizisine mi transfer oluyor?

Savaşçı dizisinin yıldızı yakışıklı oyuncu berk Oktay'ın ekranların fenomen dizisi Yasak Elma'ya transfer olduğu iddia edildi. 

Savaşçı'nın yıldızı Berk Oktay Yasak Elma dizisine mi transfer oluyor?

Talat Bulut ve Gökhan Alkan'ın Yasak Elma'ya veda edeceği iddialarının ardından yeni bir iddia daha gündeme geldi.

Savaşçı'nın yıldızı Berk Oktay Yasak Elma dizisine mi transfer oluyor?

Haftalardır ekrana gelmeyen ve biteceği konuşulan Fox TV’nin başarılı projesi ‘Savaşçı’nın ekranlara veda edeceği kesinleşmesinin ardından dizinin baş rol oyuncusu Berk Oktay'ın Yasak Elma'ya transfer edileceği iddia edildi. 

Berk Oktay konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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