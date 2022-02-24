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Savaşın ayak sesleri dünyaya yayıldı! Rus askerleri Donbas'a ilerliyor! Araçlar konvoy eşliğinde yola çıktı!

Ukrayna'nın Donbas bölgesine, Rus askerlerinin araçlarının bulunduğu konvoyun ilerlediği görüldü. Yaklaşık 200 aracın bulunduğu konvoyun, Ukrayna sınırına 40 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Savaşın ayak sesleri dünyaya yayıldı! Rus askerleri Donbas'a ilerliyor! Araçlar konvoy eşliğinde yola çıktı!

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesi istikametinde Rusya'nın yaklaşık 200 araçlık askeri konvoyunun ilerlediği görüldü. İlk belirlemelere göre, 200 ve üstü çeşitli askeri teçhizattan oluşan konvoyun, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine doğru ilerlemesi, "Savaşın ayak sesleri" yorumlarını da beraberinde getirirken, Avrapu'da paniğe neden oldu.

Savaşın ayak sesleri dünyaya yayıldı! Rus askerleri Donbas'a ilerliyor! Araçlar konvoy eşliğinde yola çıktı!

"RUS ASKERİ HAREKETLİLİĞİ"

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesi istikametine doğru ilerleyen konvoyun içinde askerlerin olması paniğe neden oldu. Rus askeri hareketliliği tespit edilmesi üzerine, "Saldırılar devam edecek, savaş çıkacak" söylentileri gündeme geldi.

Savaşın ayak sesleri dünyaya yayıldı! Rus askerleri Donbas'a ilerliyor! Araçlar konvoy eşliğinde yola çıktı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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