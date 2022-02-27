Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan önemli açıklamalar! "Biz savaşmakta kararlıyız. 80 yıl önce o yaratığı yendik, şimdi Putin'i yeneceğiz!"Serigraf Baskı Makinesi Operatörü (Seramik) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSurvivor 2. eleme adayı kim? 27 Şubat 2022 Survivor All Star 2. eleme adayı kim oldu?Süper Loto sonuçları 27 Şubat Pazar | 27.02.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıTuğ ne demek, TDK'ya göre Tuğ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?27 Şubat 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 27.02.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranıBulgaristan Başbakanı'ndan iğrenç ifadeler! Ukraynalı ve Suriye'li mültecileri kıyasladı!Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin açıklamalarda bulunuyor!Ülkeler bir bir kapıları çarptı! Kuzey Makedonya da hava sahasını Rus uçaklarına kapattı!Son dakika! Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Belarus sınırında görüşmeyi kabul etti!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Savaşta şaşkına çeviren olay! Rus askeri birlikleri Ukrayna'da banka soydu!

Savaşta şaşkına çeviren olay! Rus askeri birlikleri Ukrayna'da banka soydu!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali günlerdir dünyada en çok konuşulan olay. Tüm dünya Rusya'ya savaşa son ver derken akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. Rus askerleri ele geçirdikleri şehirlerdeki bankaları ve marketleri soydular.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar bu sabah Harkov'da şiddetini artırdı.

Çatışmalar amatör kameralara saniye saniye yansıdı. 

Savaşta şaşkına çeviren olay! Rus askeri birlikleri Ukrayna'da banka soydu!

Yetkililer, "Düşman yerleşim yerlerine haince saldırıyor. 9 katlı bir bina bombaların hedefi oldu.1 kişinin hayatını kaybettiği olayda, onlarca kişi tahliye edildi" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra ise Rus ordusu şehirde ilerlemeye başladı.

Savaşta şaşkına çeviren olay! Rus askeri birlikleri Ukrayna'da banka soydu!

Bir grup asker marketleri, bir grup asker ise bankaları hedef aldı. Rus askerlerinin banka soygunu kameralara saniye saniye yansıdı.

Öte yandan sosyal medyada Rus birliklerin şehirde olduğunu gösteren videolar peş peşe paylaşılıyor. 

Savaşta şaşkına çeviren olay! Rus askeri birlikleri Ukrayna'da banka soydu!

Paylaşılan videolardan birinde ise bir marketin güvenlik kamerasına ait… Söz konusu videoda; Rus askerlerinin Harkov'daki bir marketi yağmaladığı görülüyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT