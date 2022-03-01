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Savaştan kaçtı, feribottan atlayarak intihar etti! Mehmet Kutay Özcan kurtarılamadı!

Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları arasında olan ve Çanakkale'ye ailesinin yanına gelen 29 yaşındaki genç Çanakkale Boğazı'nda feribottan denize atlayarak hayatını kaybetti.

Savaştan kaçtı, feribottan atlayarak intihar etti! Mehmet Kutay Özcan kurtarılamadı!

Rusya'nın işgal girişimi sonrası Ukrayna'da okuyan ve Türkiye'ye dönen 29 yaşındaki Mehmet Kutay Özcan bindiği Eceabat feribotunda denize atlayarak hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Çanakkale'den Eceabat ilçesine gitmek üzere saat 17.00'da hareket eden feribota binen Mehmet Kutay Özcan, Eceabat açıklarında denize atladı. Olayı gören vatandaşların kaptana bilgi vermesi üzerine feribotun bulunduğu yere Sahil Güvenlik Botu çağırıldı. Suyun üzerinde hareketsiz şekilde duran Özcan, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bota çıkarıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Karaya götürülen Özcan, sahilde bekleyen ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların yapılan tüm müdahalesine rağmen Mehmet Kutay Özcan hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Özcan'ın denizden çıkarılma anı ise feribottaki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Özcan'ın, yaklaşık 1 ay önce eğitim gördüğü Ukrayna'dan Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki ailesinin yanına geldiği öğrenildi. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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