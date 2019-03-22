Savaştepe'de okul yolunda öldürülen kuzenlerin adı kütüphaneye verildi

BALIKESİR'in Savaştepe İlçesi Karacalar Mustafa Kangal İlkokulu'nda açılışı gerçekleştirilen kütüphaneye, 2006 yılında okul yolunda kaçırılarak öldürülen 10 yaşındaki kuzenler Tuğçe Yıldırım ve Büşra Karabacak'ın adı verildi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Karacalar Mahallesi'nde, 21 Mart 2006 tarihinde okula gitmek için evden ayrıldıktan sonra kaybolan ve 44 gün sonra cansız bedenleri bulunan kuzenler Tuğçe Yıldırım ve Büşra Karabacak anısına, Karacalar Mustafa Kangal İlkokulu'nda bir kütüphane oluşturuldu.

Tuğçe ve Büşra'nın adı verilen kütüphanenin açılışına Savaştepe Kaymakamı Mehmet Yüce, Savaştepe Jandarma Komutanı İlker Sarıca, Savaştepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Korol katıldı. Kuzenler Tuğçe ve Büşra'nın adını taşıyan kütüphanenin açılışını Savaştepe Kaymakamı Mehmet Yüce ve cinayete kurban giden Büşra Karabacak'ın acılı annesi Hanife Karabacak gerçekleştirdi. Davetlilere pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

Savaştepe Kaymakamı Mehmet Yüce ile sohbet eden baba Mustafa Karabacak ve anne Hanife Karabacak, evlatlarının katillerinin bulunmasını istedi.

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DHA