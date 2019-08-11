Savaştepe'de orman yangını (2)

KONTROL ALTINDA

Balıkesir'in Savaştepe ilçesi kırsal Aşağıdanişment Mahallesi'nde çıkan ve 3 hektar alanda etkili olan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüdü. 3 helikopter, 18 arazöz ve 50 işçi ile müdahale edilen yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

DHA