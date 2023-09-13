Savatra Antik Kenti ve Obruk Hanı turizme değer katacak

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Konya'nın turizmde geldiği noktayı ileriye taşımak ve Konya'nın bu alandaki payını artırmak için birçok proje yürütüyor. Karatay Belediyesi'nin önemsediği 2 proje Obruk Hanı ve Savatra Antik Kenti ile ilgili çalışmalar devam ederken, Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Konya'mızın, Karatay'ımızın ve ülkemizin turizmden aldığı payı daha da artırmak için gayret ediyoruz" dedi.

Karatay Belediyesi, ilçe genelinde tarihin yeniden canlanması için birçok noktada önemli projeler yürütüyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, belediyenin turizm alanındaki projelerini belediye meclis üyeleriyle birlikte yerinde inceledi. Başkan Hasan Kılca ile meclis üyeleri bu çerçevede önce merkeze uzak Yağlıbayat Mahallesi'ni ziyaret ederek Karatay Belediyesi tarafından desteklenen Savatra Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Savatra Antik Kenti Bilimsel Danışmanı ve Selçuk Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Işık'tan bilgi alan Hasan Kılca ile belediye meclis üyeleri, kazılarda milattan sonra 2. veya 3. yüzyıldan kaldığı değerlendirilen, yaklaşık bin 800 yıllık olduğu öğrenilen sunağı da inceleme fırsatı buldu.

"Savatra, turizmin merkezi Karatay'ın değerini daha da artıracak"

Bölgede yürütülen çalışmalar ve Karatay Belediyesi'nin bölgedeki projeleri hakkında bilgi veren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "İlçemizin pek çok noktasında tarihi destinasyonlarımız var. Savatra Antik Kenti'nde tarih yeniden gün yüzüne çıkıyor. Burayı ilçemiz, Konya'mız ve ülkemiz için önemli bir turizm merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Buradaki çalışmalarımızı Selçuk Üniversitesi, Konya Büyükşehir Belediyemiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte yürütüyoruz. Karatay Belediyesi olarak gereken her türlü desteği veriyoruz ve buradan çıkan her eser geçmişe ışık tutuyor. Turizm potansiyelimizi daha da artıracak bu proje, zaten turizmin merkezi olan Karatay'ımızın değerini daha da artıracak diye düşünüyoruz" dedi.

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Savatra'ya karşılama merkezi yapılacak

Savatra'nın Karatay ve Konya turizmi için önemli bir aşamaya geldiğinin altını çizen Hasan Kılca, bölge için hazırladıkları projeler hakkında da bilgi verdi. Kılca, "Belediye olarak Konya'mızın turizmden aldığı payı daha da artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Savatra'da her gün yeni bir eser gün yüzüne çıkıyor ve bu eserler arkeologlar tarafından inceleniyor. Son olarak yeni bir adak taşı ortaya çıkarıldı. Yine mozaikler, mezarlar ve kitabeler de çıkıyor. Bu eserlerin çok daha fazla insan tarafından görülmesi ve buraya gelen ziyaretçilerin ağırlanması için bir karşılama merkezi projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu maksatla da başladığımız uygulama projelerimiz tamamlanmak üzere. Savatra Karşılama Merkezi tamamlandığında Savatra'yı gezmeye gelen ziyaretçileri hem en güzel şekilde ağırlayacağız hem de detaylı bir şekilde bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Kılca ile belediye meclis üyeleri, Savatra Antik Kenti'ndeki incelemelerin ardından Obruk Hanı'na geçti. Kılca ile belediye meclis üyeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından, iç tefrişatı ve çevre düzenlemelerinin sürdüğü tarihi Obruk Hanı'nda da incelemelerde bulundu. Hasan Kılca, belediye meclisi üyelerine Selçuklular tarafından 800 yıl önce inşa edilen Obruk Hanı'nın yanı sıra içerisinde su bulunan 180 metre genişliği ve 145 metre derinliğiyle görenleri etkileyen doğa harikası Kızören Obruğu'nda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Burayı çok güzel bir yaşam merkezi haline getiriyoruz"

Kapadokya'ya yolculuk edenlerin ve turist kafilelerinin en çok uğradığı bölgede Karatay Belediyesi olarak başlattıkları restorasyonun tamamlandığını, hanın iç tefrişatı ve bölgenin çevre düzenleme çalışmalarında ise sona gelindiğinin altını çizen Kılca, Obruk Hanı ve Kızören Obruğu'nun yakın bir gelecekte bölge için önemli bir mekan haline geleceğini vurguladı. Kılca, "Karatay belediyesi olarak ilçemizde ecdadımıza, tarihimize ve eserlerimize sahip çıkıyoruz. Obruk Hanı ve Kızören Obruğu Selçuklular döneminde inşa edilmiş 800 yıllık bir han. Çok ciddi bir turist, Obruk Hanı'nı görmeye geliyordu. Ancak tabii ki geçen zaman içinde de yıkılmak üzere olan bu hanın yeninden ayağa kaldırılması için belediye olarak buranın restorasyonunu gerçekleştiriyoruz ve artık çalışmalarımızda sona geldik. Çok yakın bir dönemde çevre düzenlemesi ve tefrişatıyla birlikte burayı inşallah çok güzel bir yaşam merkezi haline getireceğiz. Bu vesileyle bu projemizde bize destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı'mıza, Büyükşehir Belediye'miz ile Konya Valiliği'mize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)