Savcı Mehmet Selim Kiraz davası mütalaa için ertelendi

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP-C'li teröristlerce makamında rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davada mahkeme, dosyanın celse arasında mütalaa için iddia makamına gönderilmesine karar verdi.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adliyesindeki makam odasında DHKP-C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 4'ü tutuklu 1'i tutuksuz 9'u firari 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Murat Canım, Cengiz Özel, Mithat Öztürk ve Mustafa Koçak cezaevinden getirilirken, avukatları ve yakınları da salonda hazır bulundu. Duruşmada dinlenen sanık Murat Canım, "Ben savcının ölmesine üzüldüm. Bu suçu ben işlemedim" diyerek tahliyesini talep etti. Diğer sanıklar da söz alarak tahliyelerini istedi.

Duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile sesi ve görüntüsü değiştirilerek bağlanan B.E. ve K.D. gizli tanık olarak dinlendi. Duruşmada 5 kişi daha tanık olarak beyanda bulundu.

Dosya mütalaa için savcıya gönderilecek

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Murat Canım, Mithat Öztürk, Cengiz Özel ve Mustafa Koçak'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanıklar Faruk Ereren, Hüseyin Fevzi Tekin, Mesut Demirel, Musa Aşoğlu, Nuri Eryüksel, Seher Demir, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Zerrin Sarı hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına hükmederken, tanıkların beyanlarına ilişkin beyanda bulunmaları için 15 gün süre verdi. Mahkeme, dosyanın celse arasında mütalaa için iddia makamına gönderilmesine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, DHKP-C silahlı terör örgütü üyeleri ve yöneticilerinden Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu'nun "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede, 2 sanık hakkında "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, 3 sanığın da "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: İHA