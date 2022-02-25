Savcı Sayan bombayı patlattı! CHP ve İYİ Parti arasında çıkan kavganın nedeni "Pes" dedirtti! İpler iyice gerildi!

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabı üzerinden yeni gündemler yaratmaya devam ediyor. Gündeme dair güncel haberleri takipçileriyle paylaşan Sayan, CHP ve İYİ Parti arasında geçen gerginliğin detaylarını açıkladı. Sayan, Millet İttifakı üyelerinin 28 Şubat'ta gerçekleştirecekleri toplantı için sunucu ve açılış müziğine karar veremeyince aralarında gergin anlar yaşandığını açıkladı.

"İKTİDARDA NASIL ANLAŞACAKLAR?"

İki parti arasında geçen gergin diyalog sebebi, sosyal medyada tiye alındı. Açılış müziği ve sunucu konusunda bir karara varamayan ve tartışma çıkaran üyelerin iktidarda nasıl anlaşacakları merak konusu oldu. Savcı Sayan paylaşımında, "28 Şubat günü açıklama yapacak 6 parti sunucu ve toplantı müziği için dün yapılan toplantıda anlaşamamışlar.. Tartışma devam ediyor.. Sunucu ve müzik de anlaşamayanlar İktidarda nasıl anlaşacaklar" ifadelerine yer verdi.

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