Savcı Sayan milletvekilliği başvurusunu tamamladı! “Ağrı’yı en güzel yere getirmek için çabalayacağız” dedi!

Ağrı Belediye Başkanlığından istifa eden Savcı Sayan milletvekili adayı olmak için bugün AK Parti İl Başkanlığı Binasında giderek başvurusunu tamamladı.

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Savcı Sayan milletvekilliği başvurusunu tamamladı! “Ağrı’yı en güzel yere getirmek için çabalayacağız” dedi!

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği başvurusu için süreç başladı. Adaylar gerekli evraklarıyla başvuru binalarına giderek adaylıklarını tamamladılar. Ağrı Belediye Başkanı olan ve AK Parti'den milletvekilliği aday başvurusu içi bugün Savcı Sayan'da AK PArti İl Başkanlığı Binası'na giderek başvurusunu tamamladı.

Savcı Sayan milletvekilliği başvurusunu tamamladı! “Ağrı’yı en güzel yere getirmek için çabalayacağız” dedi!
"AĞRI’YI EN GÜZEL YERE GETİRMEK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

2019 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan, 2023 Genel Seçimleri'nde milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa ettikten sonra, milletvekili adaylığını için başvurusunu tamamladı. Belediye Başkanlığı yaptığı süre boyunca Ağrı için yaptıklarını anlatan Sayan, milletvekili seçildiği takdirde Ağrı için mücadele edeceğini dile getirdi. Sayan, “Cumhurbaşkanımız nerden aday olmak istiyorsun, dedi. Ben de Ağrı’dan aday olmak istiyorum, dedim. Burası benim atamın, halkımın yeri. Buradaki halkın tamamı birbiriyle akrabadır. Çünkü dar zamanda bu insanlar birbirlerine sahip çıkmış. Biz yine el ele vereceğiz, Ağrı’yı en güzel yere getirmek için mücadele edeceğiz.” şeklinde konuştu.

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