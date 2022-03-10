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  3. Savcı Sayan, stokçulara fena patladı! "Vatana ihanetten yargılanmalılar!"

Savcı Sayan, stokçulara fena patladı! "Vatana ihanetten yargılanmalılar!"

Savcı Sayan, son günlerde artışa geçen stokçulara sosyal medya hesabından verdi veriştirdi. Stokçuların vatana ihanetten yargılanmaları gerektiğini söyleyen Sayan'a, binlerce destek mesajı gelmesi dikkat çekti.

Savcı Sayan, stokçulara fena patladı! "Vatana ihanetten yargılanmalılar!"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabını aktif kullanan siyasiler arasında yer alıyor. Twitter'da 1,3 milyon takipçiye ulaşan Sayan, her açıklamasıyla yeni bir gündem yaratmaya devam ediyor. Son olarak, Türkiye'de görülen stokçuluk pazarına da tepkisiz kalamayan Ağrı Belediye Başkanı, "Stokçular, vatana ihanetten yargılanmalılar" ifadelerini kullandı. Sayan'ın paylaşımına binlerce destek gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Savcı Sayan, stokçulara fena patlattı! Vatana ihanetten yargılanmalılar!

"HUKUK İÇERİSİNDE AĞIR CEZALAR VERİLMELİ"

Savcı Sayan, ülkede kıtlık bilinci oluşturan stokçulara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından "Stokçular, vatana ihanetten yargılanmalılar" paylaşımı yapan Ağrı Belediye Başkanı'na, "Stok yaparak, halkı mağdur edenlere, hukuk içerisinde ağır cezalar verilmeli" şeklinde yüzlerce destek mesajı geldi.

Savcı Sayan, stokçulara fena patlattı! Vatana ihanetten yargılanmalılar!Savcı Sayan, stokçulara fena patlattı! Vatana ihanetten yargılanmalılar!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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