Savcı Sayan üç harfli market zincirlerine savaş açtı "Sizden korkan sizin gibi olsun, inşallah şehrimizi terk edersiniz”

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, dün akşam mühür vurduğu 5 market sonrası gelen tepkiler üzerine paylaşım yaptı.

Rukiye Karapunar
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Savcı Sayan üç harfli market zincirlerine savaş açtı "Sizden korkan sizin gibi olsun, inşallah şehrimizi terk edersiniz”

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatıyla Belediye'ye ait zabıta ekipleri dün market denetimine çıktı. İlde denetim yapılan marketlerde belirlenen şartları karşılamayan 5 marketin kapısına mühür vurulması sonrası gelen tepkiler Savcı Sayan'ı kızdırdı.

Savcı Sayan üç harfli market zincirlerine savaş açtı "Sizden korkan sizin gibi olsun, inşallah şehrimizi terk edersiniz”

5 MARKET MÜHÜRLENDİ

Ağrı Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda "Başkanımız Savcı Sayan’ın talimatları ile kent merkezimizde market ve iş yerlerine zabıta ekiplerimiz düzenli olarak denetim gerçekleştiriyor."

"Gramaj kontrolü, Raf-kasa fiyatları uygunluk, Hijyen ve düzen denetimi, Son kullanma tarihi kontrolü, Fahiş Fiyat, Stokçuluk" Bugün gerçekleştirmiş olduğumuz denetimlerde şartları taşımayan 5 zincir market şubesi mühürlenerek, faaliyetlerine ara verilmiştir." şeklinde paylaşım yapılmıştı.

Savcı Sayan üç harfli market zincirlerine savaş açtı "Sizden korkan sizin gibi olsun, inşallah şehrimizi terk edersiniz”

"SİZDEN KORKAN SİZİN GİBİ OLSUN"

Zincir marketlerin mühürlenmesine gelen tepkiler sonrası paylaşımda bulunan Savcı Sayan "Darbe generalleri edasıyla konuşan üç harflilerin CEO’su sizden korkan sizin gibi olsun.. Bu toprağın ekmeği ile büyüyen bu toprağın çocukları olarak halkımızı siz tefecilere ezdirmeyeceğiz.. İnşallah en kısa zamanda ilimizi terk edersiniz." dedi.

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