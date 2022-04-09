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  3. Savcı Sayan'dan "21 bin liralık sahur" açıklaması! "Faturayı kesen ben miyim? Ekstra ne var? Havyar mı var? Bildiğimiz kahvaltı"

Savcı Sayan'dan "21 bin liralık sahur" açıklaması! "Faturayı kesen ben miyim? Ekstra ne var? Havyar mı var? Bildiğimiz kahvaltı"

Savcı Sayan, geçtiğimiz gün tartışmalara yol açan sahur programına ilişkin CNN Türk ekranlarında ilk kez açıklama yaptı. "Faturayı kesen ben miyim?" diyen Sayan, gelen tepkilere şiddetle karşı çıktı.

Savcı Sayan'dan "21 bin liralık sahur" açıklaması! "Faturayı kesen ben miyim? Ekstra ne var? Havyar mı var? Bildiğimiz kahvaltı"

AK Parti'nin Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk'un paylaştığı Ağrı'da düzenlenen sahur yemeği görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Belediye Başkanı Savcı Sayan ise "21 bin liralık kahvaltıyı çok görmüşler" sözleriyle tepkileri üzerine çekmesi üzerine, CNN Türk ekranlarında yeniden bahsi geçen duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. "Provokasyon yapmak isteyenler durumu abarttı, eğer o menü doğruysa ben istifa edeceğim"  diyen Sayan, "Masada şatafat yoktu" ifadelerini kullandı.

Savcı Sayan'dan 21 bin liralık sahur açıklaması! Faturayı kesen ben miyim? Ekstra ne var? Havyar mı var? Bildiğimiz kahvaltı

"HAVYAR MI VARDI?"

Savcı Sayan, kahvaltının kafe sahibine ait olduğunu söyleyerek, "Kafe sahibi oluşturmuş menüyü, kaldı ki menüde absürt hiçbir şey yok. Peynir, reçel, domates, zeytin dışında o masada ne var Allah aşkına? Havyar mı var? Bildiğimiz kahvaltı. Yok kuzu çevirme varmış yok bilmem ne varmış. Bunu kanıtlasınlar ben istifa edeceğim" ifadelerini kullandı.

Savcı Sayan'dan 21 bin liralık sahur açıklaması! Faturayı kesen ben miyim? Ekstra ne var? Havyar mı var? Bildiğimiz kahvaltıSavcı Sayan'dan 21 bin liralık sahur açıklaması! Faturayı kesen ben miyim? Ekstra ne var? Havyar mı var? Bildiğimiz kahvaltı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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