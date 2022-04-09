Savcı Sayan'dan "21 bin liralık sahur" açıklaması! "Faturayı kesen ben miyim? Ekstra ne var? Havyar mı var? Bildiğimiz kahvaltı"

AK Parti'nin Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk'un paylaştığı Ağrı'da düzenlenen sahur yemeği görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Belediye Başkanı Savcı Sayan ise "21 bin liralık kahvaltıyı çok görmüşler" sözleriyle tepkileri üzerine çekmesi üzerine, CNN Türk ekranlarında yeniden bahsi geçen duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. "Provokasyon yapmak isteyenler durumu abarttı, eğer o menü doğruysa ben istifa edeceğim" diyen Sayan, "Masada şatafat yoktu" ifadelerini kullandı.

"HAVYAR MI VARDI?"

Savcı Sayan, kahvaltının kafe sahibine ait olduğunu söyleyerek, "Kafe sahibi oluşturmuş menüyü, kaldı ki menüde absürt hiçbir şey yok. Peynir, reçel, domates, zeytin dışında o masada ne var Allah aşkına? Havyar mı var? Bildiğimiz kahvaltı. Yok kuzu çevirme varmış yok bilmem ne varmış. Bunu kanıtlasınlar ben istifa edeceğim" ifadelerini kullandı.