Savcı Sayan'dan, Ekrem İmamoğlu'nu yerle bir eden Tanju Özcan'a: "Sana çok büyük emeklerim olmuştu..."

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, geçtiğimiz gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan ve İngiliz ve ABD büyükelçileri ile görüşmesi konusunda eleştiride bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek çıktı. Sayan, "Benim kapımdan bir tek Amerikalı geçemeyecek" şeklinde konuşan Özcan'a, "Sizi samimiyetimle alkışlıyorum" ifadelerini kullanarak destek verdi.

"SANA ÇOK BÜYÜK EMEKLERİM OLMUŞTUR"

Kapısından tek bir Amerikalı yetkilinin giremeyeceğini söyleyen Özcan'ın, "Kimin kiminle görüşeceğine ben karar veremem. Bu ülke üzerine emperyal planlar kuran, 12 Eylül’ü gerçekleştiren, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren, PKK denilen terör örgütünü kuran ve hala yardım etmeye devam eden, FETÖ terör örgütünü kuran, şimdi de sığınmacı istilasıyla ülkeyi karıştırmaya çalışan Amerika; bu taktiklerinden vazgeçmediği sürece benim kapımdan bir tek Amerikalı yetkili giremez." ifadelerini kullanması üzerine, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan meslektaşına tebrik paylaşımı geldi.

Sosyal medya hesabında Özcan'ı kutlayan Sayan, "Bolu belediye başkanı Sayın Tanju Özcan’ı samimiyetle alkışlıyorum…Tanju bey 2009’da sana çok büyük emeklerim olmuştu. Bu konuşmanızdan dolayı bu mübarek gecede haklarımı sana helal ediyorum. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.. Not göçmenler konusunda ki ırkçılığın hariç" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz ve ABD büyükelçileri ile görüşmesi konusunda tepkisini dile getiren Tanju Özcan, tepkisini kameralar karşısında dile getirdi.

Amerika'nın ger zaman Türkiye'nin düşmanı olduğunu ifade eden Özcan, "Ben dönmem yolumdan, dönen dönsün. İsteyen Amerikalılarla kol kola girsin, isteyen İngilizlerle kol kola girsin. Bu beni ilgilendirmiyor. Ben anti-emperyalistim. Benim ülkeme zarar veren bir ülke, benim stratejik dostum olamaz. Bizim parti yetkililerine de söylüyorum. Amerika her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanı olmuştur. Ayıdan post Amerika’dan dost olmaz. Ben bu anlayıştayım. Bugün bu görevdeyim, yarın başka görevde olurum ama benim Amerika ile işim olmaz. Emperyalistlerin uşaklığını yapmam.” şeklinde konuştu.