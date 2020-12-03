Savcı Sayan: İmamoğlu suç işlemiştirSivasspor 0-1 Villarreal maç özeti izle!Milan Celtic maç özeti izle 4-2!Sivasspor, Villarreal'e tek golle mağlup olduKovid-19 gençleri ne kadar etkiliyor? Prof. Dr. Tükek'ten uyarıLille Sparta Prag maçı özeti ve Burak Yılmaz golleri izle 2-1!Facebook, koronavirüs aşıları ile ilgili yapılan yanlış paylaşımları kaldıracakMasterchef Orman meyveli magnolia nasıl yapılır? | Orman meyveli magnolia tarifi| Malzemeleri nelerdir?Masterchef kremalı mantar çorbası nasıl yapılır? | Kremalı mantar çorbası tarifi| Malzemeleri nelerdir?Ankara Valiliği açıkladı! Başkentte yeni mesai saatleri belli oldu
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Savcı Sayan: İmamoğlu suç işlemiştir

Savcı Sayan: İmamoğlu suç işlemiştir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bilgilendirme notunu paylaşarak menfaat elde etmeye çalıştığını ifade eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, canlı yayınlanan bir televizyon programına bağlandı. Savcı Sayan iddialarını yineledi.

Savcı Sayan: İmamoğlu suç işlemiştir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast iddialarının tartışıldığı Hande Fırat'ın CNN Türk':teki Gece Görüşü programına bağlanan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İmamoğlu'na gönderilen istihbarat bilgilerinin aynısından kendisine de geldiğini, bölücü terör örgütü PKK tarafından ölüm listesine alındığına dair bilgi geldiğini belirtti.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CNN Türk yayınına katılarak bölücü terör örgütü PKK tarafından ölüm emrinin verildiğini açıkladı.

Savcı Sayan, kendisinin bugüne kadar bunu açıklamadığını fakat Ekrem İmamoğlu ve ekibinin bunu gündeme getirmesine anlam veremediğini söyleyerek kendisine gelen bilgileri ailesiyle bile paylaşmadığını ifade etti.

Savcı Sayan bilginin gizli kalması gerektiğini ama İmamoğlu'nun bunu açıklayarak suç işlediğini ifade etti.

Savcı Sayan: İmamoğlu suç işlemiştir

"GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN PAYLAŞTILAR"

Canlı yayında Hande Fırat'a yaptığı açıklamaları daha önce de yineleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisine yönelik IŞİD militanları tarafından suikast hazırlığı yapıldığı ve bu sebeple aldığı bilgilendirme notunu sızdırdığını iddia ederek gündemi değiştirmeye çalıştıklarını ifade etmişti.

Savcı Sayan aynı notu kendisinin de aldığını fakatta notta belirtilen gizlilik ibaresine sadık kaldığını ifade ederek. Cumhuriyet Halk Partisi gündeminde bulunan orduya hakaret iddialarının üstünü kapatmak için bilgileri sızdırdıklarını vurgulamıştı.

Savcı Sayan , sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

“Orduya hakaret ve teşkilatlarındaki zincirleme tecavüz olaylarının üstünü kapatmak için, hepimize gelen, gizli kalması gereken bilgileri sızdırdılar. Neden bugün. İmamoğlu’na iletilen bilgilendirme notunun aynısı yetkililer tarafından bana da iletildi. Ama biz nottaki gizlilik ibaresine sadık kaldık. Yandaş medyamız da haber yapmadı. Ama candaş medya kıyametleri koparıyor. Anlaşılan, orduya hakaret ve tecavüz gündemi onları sarsmış.”

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT