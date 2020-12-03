Savcı Sayan: İmamoğlu suç işlemiştir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast iddialarının tartışıldığı Hande Fırat'ın CNN Türk':teki Gece Görüşü programına bağlanan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İmamoğlu'na gönderilen istihbarat bilgilerinin aynısından kendisine de geldiğini, bölücü terör örgütü PKK tarafından ölüm listesine alındığına dair bilgi geldiğini belirtti.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CNN Türk yayınına katılarak bölücü terör örgütü PKK tarafından ölüm emrinin verildiğini açıkladı.

Savcı Sayan, kendisinin bugüne kadar bunu açıklamadığını fakat Ekrem İmamoğlu ve ekibinin bunu gündeme getirmesine anlam veremediğini söyleyerek kendisine gelen bilgileri ailesiyle bile paylaşmadığını ifade etti.

Savcı Sayan bilginin gizli kalması gerektiğini ama İmamoğlu'nun bunu açıklayarak suç işlediğini ifade etti.

"GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN PAYLAŞTILAR"

Canlı yayında Hande Fırat'a yaptığı açıklamaları daha önce de yineleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisine yönelik IŞİD militanları tarafından suikast hazırlığı yapıldığı ve bu sebeple aldığı bilgilendirme notunu sızdırdığını iddia ederek gündemi değiştirmeye çalıştıklarını ifade etmişti.

Savcı Sayan aynı notu kendisinin de aldığını fakatta notta belirtilen gizlilik ibaresine sadık kaldığını ifade ederek. Cumhuriyet Halk Partisi gündeminde bulunan orduya hakaret iddialarının üstünü kapatmak için bilgileri sızdırdıklarını vurgulamıştı.

Savcı Sayan , sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

“Orduya hakaret ve teşkilatlarındaki zincirleme tecavüz olaylarının üstünü kapatmak için, hepimize gelen, gizli kalması gereken bilgileri sızdırdılar. Neden bugün. İmamoğlu’na iletilen bilgilendirme notunun aynısı yetkililer tarafından bana da iletildi. Ama biz nottaki gizlilik ibaresine sadık kaldık. Yandaş medyamız da haber yapmadı. Ama candaş medya kıyametleri koparıyor. Anlaşılan, orduya hakaret ve tecavüz gündemi onları sarsmış.”