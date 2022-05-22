Savcı Sayan'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingine olay sözler! "Millet ittifakının bütün gücü bu ise şimdiden geçmiş olsun"

Ağrı Milletvekili Savcı Sayan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün düzenlediği mitinge ilişkin eleştiride bulundu. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin her yanından vatandaş getirmesine rağmen kişi sayısını yetersiz bulan Sayan, "Millet ittifakının bütün gücü bu ise şimdiden ittifaka geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİDEN GEÇMİŞ OLSUN"

Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Bütün Türkiye’yi İstanbul’a taşınmalarına rağmen Maltepe mitingi tam bir fiyasko. Millet ittifakının bütün gücü bu ise şimdiden ittifaka geçmiş olsun. Halk size güvenmiyor. Mitingde militanca sloganlar atılıyor, siyaset terörize edilmek isteniyor bunun da Türkiye’ye bir faydası olmaz" ifadelerine yer verdi.