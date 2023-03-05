Savcı Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na ağır suçlama! "Pusu kurmak onun işi"

Millet İttifakını oluşturan altılı masanın dağılması sonrası Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağır bir dille eleştirdi. Sayan paylaşımında, "pusu kurmak onun işi" ifadelerini kullandı.

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Savcı Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na ağır suçlama! "Pusu kurmak onun işi"

2019 yılında AK Parti Ağrı Belediye Başkanı olarak seçilen Savcı Sayan sosyal medya hesabı üzerinden altılı masanın dağılması sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağır bir şekilde eleştiren paylaşımda bulundu.

"HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMEZ"

Savcı Sayan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptı paylaşımda, "Deniz Baykal istifa ettikten sonra biz CHP yöneticileri Baykal'ı bir daha geri getirmek için sürekli toplantılar yapıyorduk. Kılıçdaroğlu da bu toplantıların içindeydi. Hepimizi uyuttu ve sonunda adaylığını ilan etti. Huylu huyundan vazgeçmez. Pusuya yatmak onun işi" diyerek ağır bir şekilde eleştirdi.

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