Savcı Sayan'dan, Kılıçdaroğlu'nun muhalefet liderleriyle bir araya gelmesine karikatürlü yanıt! "Batı çalışma grubu"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde güçlü parlamenter sistemine ilişkin konuları görüşmek üzere, DP Lideri Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na davette bulundu. CHP liderinin davetine icabet eden muhalefet liderlerine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, karikatürle tepki gösterdi.

"BATI ÇALIŞMA GRUBU"

Davete icabet edenlere tepki gösteren yalnızca Savcı Sayan değildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da CHP liderinin "Eş cinsellere" yönelik vaatlerine değinerek, "Hangi sivil toplum örgütlerine, hangi yardımları yaptıklarını bilmiyor muyum? On milyon dolarlarca. Neymiş? Erkeklerle erkekler evlensin, kadınlarla kadınlar evlensin. Yuvarlak masa değil, 10 tane yuvarlak masanın etrafında bir araya gelseniz de bu millet size imkan vermeyecek" şeklinde duruma tepki göstermişti.

Savcı Sayan da, sosyal medya hesabında bir masanın etrafında toplanan muhalefet liderlerinin karikatürize edilmiş bir resmini paylaştı. Sayan gönderisine "Batı çalışma grubu" notunu da ekledi.