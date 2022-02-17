Meral Akşener yıllar önce başörtülüleri istemediğini, kıyafet yasasının gelmesi gerektiğini dibine kadar savunmuş! "Bir helallik de sen iste"Usturpa ne demek, TDK'ya göre Usturpa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Diril isminin anlamı nedir, Diril ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Hilmi isminin anlamı nedir, Hilmi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Meleki isminin anlamı nedir, Meleki ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika! HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılıyor!Eminei isminin anlamı nedir, Eminei ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Savcı Sayan'dan, Kılıçdaroğlu'nun muhalefet liderleriyle bir araya gelmesine karikatürlü yanıt! "Batı çalışma grubu"Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile kimdir, nereli ve kaç yaşında? Pasquale Sensibile hangi takımlarda çalıştı?KYK 6.tip yurt nedir? | KYK yurt tipleri nedir 2022?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Savcı Sayan'dan, Kılıçdaroğlu'nun muhalefet liderleriyle bir araya gelmesine karikatürlü yanıt! "Batı çalışma grubu"

Savcı Sayan'dan, Kılıçdaroğlu'nun muhalefet liderleriyle bir araya gelmesine karikatürlü yanıt! "Batı çalışma grubu"

Geçtiğimiz günlerde , Kılıçdaroğlu'nun davetine icabet eden 6 muhalefet liderine Savcı Sayan'dan tepki geldi. "Batı çalışma grubu" başlığıyla karikatür paylaşan Sayan'a, binlerce beğeni geldi.

Savcı Sayan'dan, Kılıçdaroğlu'nun muhalefet liderleriyle bir araya gelmesine karikatürlü yanıt! "Batı çalışma grubu"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde güçlü parlamenter sistemine ilişkin konuları görüşmek üzere, DP Lideri Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na davette bulundu. CHP liderinin davetine icabet eden muhalefet liderlerine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, karikatürle tepki gösterdi.

Savcı Sayan'dan, Kılıçdaroğlu'nun muhalefet liderleriyle bir araya gelmesine karikatürlü yanıt! Batı çalışma grubu

"BATI ÇALIŞMA GRUBU"

Davete icabet edenlere tepki gösteren yalnızca Savcı Sayan değildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da CHP liderinin "Eş cinsellere" yönelik vaatlerine değinerek, "Hangi sivil toplum örgütlerine, hangi yardımları yaptıklarını bilmiyor muyum? On milyon dolarlarca. Neymiş? Erkeklerle erkekler evlensin, kadınlarla kadınlar evlensin. Yuvarlak masa değil, 10 tane yuvarlak masanın etrafında bir araya gelseniz de bu millet size imkan vermeyecek" şeklinde duruma tepki göstermişti.

Savcı Sayan da, sosyal medya hesabında bir masanın etrafında toplanan muhalefet liderlerinin karikatürize edilmiş bir resmini paylaştı. Sayan gönderisine "Batı çalışma grubu" notunu da ekledi.

Savcı Sayan'dan, Kılıçdaroğlu'nun muhalefet liderleriyle bir araya gelmesine karikatürlü yanıt! Batı çalışma grubuSavcı Sayan'dan, Kılıçdaroğlu'nun muhalefet liderleriyle bir araya gelmesine karikatürlü yanıt! Batı çalışma grubu

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT