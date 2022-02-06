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Savcı Sayan'dan şaşırtan itiraflar! "Ben CHP'deyken, namazı A4 kağıtları üzerinde kılıyordum, seccade yasaktı!"

Savcı Sayan, CNN Türk ekranlarında, CHP'deyken yaşadığı zorlukları bir bir anlattı. Mescit açtırmak için türlü mücadele veren Sayan, "Ben CHP'deyken, namazı A4 kağıtları üzerinde kılıyordum, seccade yasaktı" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden, AK Parti'ye geçen ve şimdilerde Ağrı Belediye Başkanı görevini üstlenen Savcı Sayan, geçtiğimiz gün CNN Türk ekranlarına konuk oldu. CHP döneminde yaşadığı ibadet sorunlarına dikkat çeken Sayan, mescit açtırmak için söz konusu partiden izin alamadığını, seccade taşınmasının dahi yasak olduğunu, bu sebeple namazlarını A4 kağıtlarının üzerinde kıldığını anlattı.

Savcı Sayan'dan şaşırtan itiraflar! Ben CHP'deyken, namazı A4 kağıtları üzerinde kılıyordum, seccade yasaktı!

"KİMSE KİMSEYİ KANDIRMASIN"

Savcı Sayan, CHP'deyken yaşadığı zorlukları canlı yayında bir bir aktardı. CHP'de mescit açtırmak isteyen Sayan, büyük zarar gördüğünü anlatarak, "Kimse kimseyi kandırmasın. Ben orada mescit açtırmak istiyordum, bu yüzden çok zarar gördüm. Ben orada A4 kağıtlarını bantla birleştirip üzerinde namaz kılıyordum. Çünkü seccade götürülmesi bile yasaktı" ifadelerini kullandı.

 Savcı Sayan'dan şaşırtan itiraflar! Ben CHP'deyken, namazı A4 kağıtları üzerinde kılıyordum, seccade yasaktı!Savcı Sayan'dan şaşırtan itiraflar! Ben CHP'deyken, namazı A4 kağıtları üzerinde kılıyordum, seccade yasaktı!

Büşra Mercimek
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