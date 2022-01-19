Sevgiliye babalar günü mesajı uzun, duygusal, resimli | Eşe sevgililer günü mesajı 2022Caner Erkin eski takımlarına kıyak mı geçiyor? Ahmet Çakar'ın bu iddiası ortalığı karıştıracak!Fazıl Say'ın, Sezen Aksu desteği vatandaşı çileden çıkardı! "İyi etmiş, hatta sözlerin devamını da yazsın!"Ellez isminin anlamı nedir, Ellez ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Buluç isminin anlamı nedir, Buluç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Paçavra Hastalığı ne demek, TDK'ya göre Paçavra Hastalığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Aykın isminin anlamı nedir, Aykın ne demektir? Kuranda geçiyor mu?AÖL diploma ücreti ne kadar 2022? Açık Öğretim Lisesi diploma harcı nereye yatırılır?Yengi isminin anlamı nedir, Yengi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Terek isminin anlamı nedir, Terek ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Savcı Sayan'dan, Sezen Aksu'yu çileden çıkaracak açıklama! "Acil veterinere götürmek lazım"

Savcı Sayan'dan, Sezen Aksu'yu çileden çıkaracak açıklama! "Acil veterinere götürmek lazım"

Savcı Sayan'da, Sezen Aksu'nun şarkısına tepki gösteren isimlerden biri oldu. Sosyal medya hesabında Minik Serçe'yi hedef alan Sayan, "Kesinlikle gaga atan serçenin içine bir virüs kaçmıştır." ifadelerine yer verdi.

Savcı Sayan'dan, Sezen Aksu'yu çileden çıkaracak açıklama! "Acil veterinere götürmek lazım"

Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı eseri, başını ağrıttı. Şarkı sözlerinde yer verilen "Selam söyleyin o cahil Adem ile Havva'ya" ifadeleri vatandaşı, ünlüleri ve siyasileri ikiye böldü. İki farklı düşünceye de açık olan sözler, halen daha gündemin nabzını tutmakta. Son olarak, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da Sezen Aksu'yu hedef aldı. Aksu'nun "Minik Serçe" lakabını tiye alan Sayan, "Diğer hayvanlara bulaştırmamak için acil veterinere götürmek lazım..." ifadelerine yer verdi.

Savcı Sayan'dan, Sezen Aksu'yu çileden çıkaracak açıklama! Acil veterinere götürmek lazım

"ALLAH ŞİFA VERSİN"

Sezen Aksu'nun şarkı sözlerine tepkisini yüksek takipçili Twitter hesabından paylaşan Savcı Sayan, "Serçe büyük merhametle kendisini kucaklayan İslam değerlerine gaga atıyorsa kesinlikle gaga atan serçenin içine bir virüs kaçmıştır. Diğer hayvanlara bulaştırmamak için acil veterinere götürmek lazım... Allah şifa versin..." ifadelerine yer verdi.

Sayan'a çok sayıda takipçisi destek verirken, sözlerini abartı bulanlar da oldu.

Savcı Sayan'dan, Sezen Aksu'yu çileden çıkaracak açıklama! Acil veterinere götürmek lazım

Savcı Sayan'dan, Sezen Aksu'yu çileden çıkaracak açıklama! Acil veterinere götürmek lazım

Büşra Mercimek
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT