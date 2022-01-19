Savcı Sayan'dan, Sezen Aksu'yu çileden çıkaracak açıklama! "Acil veterinere götürmek lazım"

Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı eseri, başını ağrıttı. Şarkı sözlerinde yer verilen "Selam söyleyin o cahil Adem ile Havva'ya" ifadeleri vatandaşı, ünlüleri ve siyasileri ikiye böldü. İki farklı düşünceye de açık olan sözler, halen daha gündemin nabzını tutmakta. Son olarak, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da Sezen Aksu'yu hedef aldı. Aksu'nun "Minik Serçe" lakabını tiye alan Sayan, "Diğer hayvanlara bulaştırmamak için acil veterinere götürmek lazım..." ifadelerine yer verdi.

"ALLAH ŞİFA VERSİN"

Sezen Aksu'nun şarkı sözlerine tepkisini yüksek takipçili Twitter hesabından paylaşan Savcı Sayan, "Serçe büyük merhametle kendisini kucaklayan İslam değerlerine gaga atıyorsa kesinlikle gaga atan serçenin içine bir virüs kaçmıştır. Diğer hayvanlara bulaştırmamak için acil veterinere götürmek lazım... Allah şifa versin..." ifadelerine yer verdi.

Sayan'a çok sayıda takipçisi destek verirken, sözlerini abartı bulanlar da oldu.