Savcı Sayan'ın acı haberi sosyal medyadan duyurdu: Ablası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde hayatını kaybeden kişi sayısı artmaya devam ediyor. Bu kişilerden biri de Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın ablası oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Savcı Sayan, “İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn... İstanbul Çam Sakura Hastanesinde Covid tedavisi gören ablam hakkın rahmetine kavuştu. Tedavi boyunca emeği geçen sağlık çalışanları hakkını helal etsin. Fedakar, yiğit bir Anadolu kadınıydı. Mekanın cennet olsun canım ablam” ifadelerini kullandı.

İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn... İstanbul Çam Sakura hastanesinde kovid tedavisi gören Ablam hak’kın rahmetine kavuştu.. Tedavi boyunca emeği geçen sağlık çalışanları hakkını helal etsin.. Fedakar, yiğit bir anadolu kadınıydı. Mekanın cennet olsun canım ablam.. RUHUNA FATİHA — Savcı Sayan ?? (@SavciSayan) December 9, 2020

SAVCI SAYAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Savcı Sayan, 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olarak 1971 yılında Ağrı'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise öğreniminin ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Bir süre öğretmenlik de yapan Sayan, ulusal kanallarda yorumculuk, bölgedeki töre cinayetleri üzerine yazdığı makaleler çeşitli gazetelerde yayınlandı. Sayan, ayrıca gençlik üzerine kitaplar yazdı.

Tarım ve inşaat sektörüyle de uğraşan 49 yaşındaki Sayan, evli ve bir çocuk babasıdır.