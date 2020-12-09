Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Serpil Çakmaklı'nın son hali şaşırttıÇılgın sayısal loto çekiliş sonuçları 9 Aralık 2020 Çarşamba| Çılgın Sayısal Loto Sonuç Sorgulama ekranıŞans Topu çekiliş sonuçları 9 Aralık 2020 | Milli Piyango İdaresiSadakatsiz bu akşam var mı? Yeni bölüm yayınlanacak mı? Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?Savcı Sayan'ın acı haberi sosyal medyadan duyurdu: Ablası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!Defne Samyeli: Filmlerde görünenin aksine tek eşliliğe inan biriyimGoogle "Yılın Arama Trendleri 2020" listesini açıkladı! Bakın 2020'de Türkiye'de en çok ne aratılmış?Sadakatsiz yeni bölüm izle canlı Kanal D |Sadakatsiz son bölüm (9.bölüm) izleŞenol Güneş: Sorumluların hak ettiği cezayı alacağını umuyorumSpider-Man 3 filminin oyuncu kadrosu açıkladı! Eski oyuncular transfer edildi
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Savcı Sayan'ın acı haberi sosyal medyadan duyurdu: Ablası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Savcı Sayan'ın acı haberi sosyal medyadan duyurdu: Ablası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Ağrı Belediyesi Başkanı Savcı Sayan, ablasının koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Savcı Sayan'ın acı haberi sosyal medyadan duyurdu: Ablası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde hayatını kaybeden kişi sayısı artmaya devam ediyor. Bu kişilerden biri de Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın ablası oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Savcı Sayan,  “İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn... İstanbul Çam Sakura Hastanesinde Covid tedavisi gören ablam hakkın rahmetine kavuştu. Tedavi boyunca emeği geçen sağlık çalışanları hakkını helal etsin. Fedakar, yiğit bir Anadolu kadınıydı. Mekanın cennet olsun canım ablam” ifadelerini kullandı.

 

 

SAVCI SAYAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Savcı Sayan, 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olarak 1971 yılında Ağrı'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise öğreniminin ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Bir süre öğretmenlik de yapan Sayan, ulusal kanallarda yorumculuk, bölgedeki töre cinayetleri üzerine yazdığı makaleler çeşitli gazetelerde yayınlandı. Sayan, ayrıca gençlik üzerine kitaplar yazdı.

Tarım ve inşaat sektörüyle de uğraşan  49 yaşındaki Sayan, evli ve bir çocuk babasıdır.

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT