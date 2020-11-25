Savcı Sayan'ın iddiası olan Kürt partisinin 80 kişilik isim listesi basına sızdı!

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından ilginç bir iddiayı takipçileriyle paylaştı. Sayan, HDP'ye karşı terörü reddeden Kürt siyasetçilerin yeni bir parti kurup Cumhur İttifakına destek vereceğini açıkladı.

"TAZE VE KESİN BİLGİDİR"

Sayan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “HDP'ye karşı birleşen, terörü reddeden, mütedeyyin, muhafazakar, vatanın birlik ve beraberliğine tam destek veren Kürt siyasetçiler, yeni bir parti kurup Cumhur ittifakına destek verecekler. Taze ve kesin bilgidir. Haydi hayırlısı."

Sayan’ın paylaşımında “terörü reddeden, mütedeyyin, muhafazakar” olarak tanımladığı siyasetçilerin kim olduğuna dair bir bilgi yer almazken, kurulacak partinin Cumhur İttifakı’na destek vermek dışında nasıl bir misyon üstleneceği de belirsiz kaldı.

18 Kasım tarihinde yayımladığı bu paylaşımının ardından 23 Kasım'da da yeni bir iddia ortaya atan Sayan, "Her gün bir parti kurup/ kurdurup cumhurbaşkanını yüzde 50+1'in altına nasıl indiririz diye plan yapanlar... HDP'ye alternatif bir parti geliyor denildiğinde, hemen ayaklanıyorlar. Çünkü; yeni kurulan partinin ittifak arkadaşları HDP'yi barajın altında bırakacağını çok iyi biliyorlar" dedi.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Hür Dava Partisi'nin (HÜDA-PAR) yanı sıra Kürtleri merkeze alarak siyaset yapan partiler şunlar:

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), Kürdistan Komünist Partisi (KKP), Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye (KDP-T), Kürdistan Demokrat Partisi - Bakur (KDP BAKUR) İnsan ve Özgürlük Partisi (İÖP) ve Azadi Partisi.

Yani Türkiye'de Kürt siyasetçiler tarafından kurulan 9 partiye yenisinin kurulması ihtimal dahilinde.

Sayan'ın Cumhur İttifakı'na destek vereceği için müjde olarak duyurduğu konu gizemini korurken, yeni bir parti kuracaklarına dair dün bazı kişilerin isimlerinin yer aldığı bir liste ortaya çıktı.

LİSTEDEKİ İSİMLER TEPKİLİ

Listede eski siyasetçilerden aşiret liderlerine, aydın ve akademisyenlerden bölgede tanınan kanaat önderlerine kadar onlarca isim var.

Mehdi Zana, Lütfü Baksi, Sıdkı Zilan, İbrahim Güçlü ve Ekrem Önen listedeki isimlerden sadece bazıları.

Bir siyasi hareket başlatacakları belirtilen 80 kişiden birçoğunun olup bitenden haberi yok.

Ulaştığımız birçok isim ne listeyle ne de konuyla ilgili bir bilgilerinin bulunduğunu söyledi.

Hatta kimisi, yapılacak haberde isimlerinin bile geçmemesini talep etti.

Zira birçokları halihazırda farklı siyasi hareketlerin içinde bile yer alıyorlar.

Söz konusu listenin ise sivil toplum temsilcisi ve yazar Yahya Munis ve arkadaşları tarafından hazırlandığı ortaya çıktı.

"AMAÇ KÜRTLERE YÖNETİM KABİLİYETİ KAZANDIRMAK"

Konuya ilişkin Independent Türkçe'ye konuşan Munis, listeyi Norşin şeyhlerinden avukat Baha Mutlu ve avukat Salih Efe gibi birkaç isim ile beraber hazırladıklarını söyledi.

Daha taslak aşamasında olan listenin iradeleri ve bilgileri dışında birileri tarafından bilinçli olarak kamuoyuyla paylaşıldığını belirten Munis, "Çalışma henüz taslak aşamasında. Listede ismi geçen insanların birçoğu ile henüz yüz yüze görüşme imkanımız olmadı. Önümüzdeki yaz aylarında söz konusu isimlerle tek tek görüşmeyi planlıyorduk. Ama liste olgunlaşmadan kamuoyuyla paylaşıldı" dedi.

Türkiye'de yaşayan tüm Kürtleri, "Kürt Toplumsal Sorunları Araştırma", "Strateji Belirleme ve Çözüm Merkezi" adıyla bir platform çatısı altında birleştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Munis, Şunları kaydetti:

"Sözü geçen merkezde eğitimden, ekonomiye, dış ilişkilerden idare ve kültürel çalışmalara kadar birbirinden bağımsız 14 ayrı bölüm kurmayı planlıyoruz. Her bölümün kendine göre ayrı bir yönetimi ve başkanı olacak ve başkan merkezde temsil edilecek. Bununla Kürtlere kendi kendilerini yönetebilme alışkanlığı kazandırmaktır. Dolayısıyla listede yer alan tüm isimlerle görüşmeyi hedefliyoruz. Oluşturacağımız bir heyet ile onlara misafir olacağız."

"OLUŞUM, BARIŞÇIL YÖNTEMLERİ HEDEFLİYOR"

Oluşumun Kürt sorununu barışçıl yöntemlerle çözmeyi hedeflediğini aktaran Munis, "Bu oluşum barışçıl yöntemlerle Türk hükümetinden ziyade etkin sivil kurumlarıyla Türk halkını muhatap alarak ve onlarla diyaloğa geçerek, ölümlerin içinde olmadığı bir yöntemle Kürt sorunu çözüp, barışı sağlamayı, toplumu mutlu etmeyi hedeflemektedir. Oluşum dini, sosyalist, liberal veya demokrasi mücadelesi veren bir hareket olmadığı gibi, herhangi bir ideolojik hareket de değildir. Sadece Allah'ın doğuşta her insan ve topluma verdiği insani haklarını, mazlum ve mağdur Kürt milletinin de almasını amaçlayan bir harekettir" ifadelerine yer verdi.

"KİM İKTİDAR İSE YÜZÜMÜZ ONA DÖNÜKTÜR"

Hiçbir siyasi partiyle bağlarının olmadığını, Kürtlerin haklarını elde etmeyi amaçlayan bir platform oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Munis, devamında şunları söyledi:

"Biz doğan güneşe bakıyoruz, kim iktidar ise yüzümüz ona dönüktür. Kürt halkının elinden alınmış insani ve İslami haklarının elde etmek için herkes ile pazarlık yapabiliriz. Biz bunun peşindeyiz. Muhatabımız hükümet değildir. Meclis'te 400 tane vekiliniz olsa de konu çözülmez çünkü önce Türk halkının bu işe rıza göstermesi gerekir. Bunun için önümüze üç plan ortaya koyduk. Birincisi kendi kendimizi idare etmek, ikincisi Erbil hükümetinin desteğini almak ve üçüncüsü de dini cemaatleri işin içine katarak çözüme katkı yapmalarını sağlamaktır. Bu konuda Türkiye'deki birçok dini cemaat ve muhafazakar sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerimiz oldu. Onların bize söylediği ‘siz hazırlığı yapın, biz sizinle ittifak kurmaya hazırız" şeklinde oldu.

"AK PARTİ TÜM PARTİLERDEN DAHA İYİ"

Türkiye'de halkı çözüme hazırlayarak hükümetin bu konuda adım atmasını sağlayacaklarını ifade eden Munis, "AK Parti tüm partilerden daha iyidir, bunu bilmekte fayda var. Ancak AK Parti şu anda Kürtlerin haklarını destekleyecek bir pozisyonda değildir. Bu durumda bizim ne yapmamız gerekir, onları bizi destekleyecek bir pozisyona getirmemiz gerekir. İşte yapacağımız şeyde tam olarak budur. Önce halkı ikna edeceğiz o halk da hükümete çözümü dayatacak" diye konuştu.

"KOLLAEKTİF AKIL BU İŞİ YÖNETECEK VE ÇÖZECEK"

"Biz Türk halkı ile yeni bir barış sürecini başlatacağız. Süreç hükümetle değil halk ile yürütülecek" diyen Munis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır'da yüzbinlerin katılımıyla bir barış mitingi düzenlemeyi hedefliyoruz. Yüzbinleri bir araya getirme imkanımız var. Biz bu sorunu çözeceğiz, kimsenin kuşkusu olmasın. Bu kadar net konuşuyorum. Bunun ilhamını almışım. Kimsenin hayal etmeyeceği bir sürede biz bu işi çözeceğiz. Hem dünya hem Türk halkı hem de hükümet bunu bekliyor. Ben bu işin lideri değilim sadece kırtasiye sekreterliği yapıyorum. Burada bir kolektif akıl var. O kolektif akıl bu işi yönetecek ve çözecek."

Munis, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın sözünü ettiğini partiyle bir bağlarının olmadığını sözlerine ekledi.

Bu da başka bir listenin de var olduğuna bir işaret olarak görülebilir.

İkinci listede kimler var? Bunlar, Cumhur İttifakı'na destek verecek yeni bir partiyi kurarlar mı?

Bu soruların muhatabı ise Ağrı Belediye Başkanı Sayan olarak görülüyor.

Gazeteciler bilgi vermeyen Sayan, belki de günün birinde Twitter hesabında buna ilişkin daha detaylı bilgiler verebilir