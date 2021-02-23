Savcılık harekete geçti! Özlem Zengin'e hakaret eden Mert Yaşar gözaltına alındı

Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik hakaret içeren ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlatması kararı üzerine ekipler harekete geçti.

İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli şahıs Mert Y'nin Eyüpsultan'da bulunan evinde olduğunu tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli evinde arama yapılarak yakalandı. Şüphelinin sorgulanmasına devam ediyor.

FAHRETTİN ALTUN'DAN DESTEK EKSİK OLMADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Mert Yaşar isimli şahsın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiklerini belirterek," Bu haysiyetsizlik karşısında acaba muhalefet ne yapacak? Kuvvetle muhtemel kafasını kuma gömecek. Takipçisi olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Mert Yaşar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mert Yaşar ne demek istedi, ne demiş?