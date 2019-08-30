Savcılıktan "organları çalındı" denilen Rus turiste ilişkin açıklama

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, "17 yaşındaki Rus turist kızın hastanede öldürüldüğü ve organlarının çalındığı" haberlerine ilişkin, "Klasik otopsi işlemi yapılmış, akabinde cesedi babasına teslim edilmiştir. Kesin ölüm sebebinin tespiti için cesetten alınan organları muhafaza eden Antalya Adli Tıp Kurumunun incelemeleri devam etmekte olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca da soruşturmaya devam olunmaktadır" açıklamasını yaptı.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir restoranda ailesiyle 13 Temmuz günü öğle saatlerinde yemek yedikten sonra midesinden rahatsızlanan Sofia Lanshakova, aynı mahalledeki bir kliniğe götürüldü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye sevk edilen 17 yaşındaki Sofia Lanshakova, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Genç kızın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Bu süreçte genç kızın hastanede öldürülüp, organlarının çalındığına yönelik haberler gündeme geldi.

"Ceset babasına teslim edildi"

Konuya ilişkin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2019/11743 soruşturma sayılı dosya üzerinden ölü muayene ve otopsi işlemleri yapılarak Adli Tıp uzmanınca kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için müteveffanın Antalya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir. Antalya Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin 14 Temmuz 2019 tarih 559 otopsi numarası ile müteveffanın ölüm sebebinin yapılacak tetkikler ile belirlenebileceği belirtilerek toksikolojik ve histopatolojik inceleme için bazı organ parçaları alınmak suretiyle klasik otopsi işlemi yapılmış, akabinde ceset ölenin babası Vıacheslan Lanshakov'a teslim edilmiştir. Kesin ölüm sebebinin tespiti için cesetten alınan organları muhafaza eden Antalya Adli Tıp Kurumunun incelemeleri devam etmekte olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca da soruşturmaya devam olunmaktadır" denildi.

Kaynak: İHA