Savio Roberto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Savio Roberto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Savio Roberto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Savio Roberto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Savio Roberto 30 Nisan 1996 tarihinde Salvador-BA şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Sávio Roberto Juliao Figueiredo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Savio Roberto Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oxysports TM yapmaktadır. Savio Roberto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vaasan Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Vaasan Palloseura takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Savio Roberto'nin Vaasan Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Savio Roberto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/saviio.08/

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Savio Roberto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Savio Roberto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Savio Roberto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Savio Roberto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2018 yılında Vitória FC U23

1 Mart 2019 yılında Vitória Setúbal

12 Ağustos 2019 yılında Casa Pia

4 Mart 2021 yılında Cianorte

5 Ağustos 2021 yılında Pinhalnovense

11 Ocak 2022 yılında Helsinki IFK

18 Ocak 2023 yılında VPS

Savio Roberto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Savio Roberto şuan Vaasan Palloseura takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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