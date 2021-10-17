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Savla ne demek, TDK'ya göre Savla kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Savla kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Savla ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Savla nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Savla kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Savla ne demek, TDK'ya göre Savla kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Savla ne demek? Savla TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi savla kelimesi. Peki savla ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre savla nedir, savla kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

SAVLA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Savla kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Savla kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre savla kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gemilerde bayrakları direğe çekmekte kullanılan ince ip

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