Savlet ne demek, TDK'ya göre Savlet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Savlet ne demek? Savlet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi savlet kelimesi. Peki savlet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre savlet nedir, savlet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SAVLET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Savlet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Savlet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre savlet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şiddetli saldırı



SAVLET KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- savlet etmek

