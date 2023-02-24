Savo Gazivoda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Savo Gazivoda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Savo Gazivoda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Savo Gazivoda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Savo Gazivoda 18 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Саво Газивода şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Savo Gazivoda Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Savo Gazivoda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mornar Bar futbol takımında oynamaktadır. FK Mornar Bar takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Savo Gazivoda'nin FK Mornar Bar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Savo Gazivoda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Savo Gazivoda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Savo Gazivoda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Savo Gazivoda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2016 yılında CSK Celarevo

11 Temmuz 2016 yılında Extremadura

15 Şubat 2017 yılında Radnik

20 Temmuz 2017 yılında Radnicki Nis

1 Eylül 2017 yılında FK Iskra

27 Temmuz 2018 yılında FK Bokelj

12 Şubat 2019 yılında Kom Podgorica

26 Ocak 2020 yılında Mornar Bar

19 Ağustos 2020 yılında Rad Belgrad

22 Temmuz 2021 yılında Mornar Bar

1 Ocak 2022 yılında OFK Petrovac

9 Ağustos 2022 yılında FK Iskra

11 Şubat 2023 yılında Mornar Bar

Savo Gazivoda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Savo Gazivoda şuan FK Mornar Bar takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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