Savo Gazivoda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Savo Gazivoda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Savo Gazivoda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Savo Gazivoda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Savo Gazivoda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Savo Gazivoda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Savo Gazivoda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Savo Gazivoda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Savo Gazivoda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Savo Gazivoda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Savo Gazivoda 18 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Саво Газивода şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Savo Gazivoda Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Savo Gazivoda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mornar Bar futbol takımında oynamaktadır. FK Mornar Bar takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Savo Gazivoda'nin FK Mornar Bar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Savo Gazivoda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Savo Gazivoda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Savo Gazivoda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Savo Gazivoda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2016 yılında CSK Celarevo

11 Temmuz 2016 yılında Extremadura

15 Şubat 2017 yılında Radnik

20 Temmuz 2017 yılında Radnicki Nis

1 Eylül 2017 yılında FK Iskra

27 Temmuz 2018 yılında FK Bokelj

12 Şubat 2019 yılında Kom Podgorica

26 Ocak 2020 yılında Mornar Bar

19 Ağustos 2020 yılında Rad Belgrad

22 Temmuz 2021 yılında Mornar Bar

1 Ocak 2022 yılında OFK Petrovac

9 Ağustos 2022 yılında FK Iskra

11 Şubat 2023 yılında Mornar Bar

Savo Gazivoda kimdir

Savo Gazivoda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Savo Gazivoda şuan FK Mornar Bar takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Savo Gazivoda nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Davor Kontic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davor Kontic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Davor Kontic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davor Kontic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mate Olah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Olah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mate Olah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Olah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vojin Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojin Pavlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vojin Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojin Pavlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Csaba Vachtler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Csaba Vachtler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Csaba Vachtler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Csaba Vachtler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Deprem ve volkan kuşağında yer alıyor! Endonezya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Deprem ve volkan kuşağında yer alıyor! Endonezya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!